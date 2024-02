Carolina Cruz antes y ahora: así ha cambiado gracias a su tratamiento de piel

Carolina Cruz es una mujer que ha dedicado más de la mitad de su vida a posar frente a las cámaras, por eso es muy precavida a la hora de cuidar su imagen. Sin embargo, desde hace 7 años empezó a padecer problemas en la piel por su exposición a la luz solar y artificial.

“Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros, para disimularlas. Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño“, comentó la presentadora de Día a Día en octubre pasado, tras iniciar un tratamiento para corregir estas imperfecciones.

¿Qué se hizo Carolina Cruz para quitar las manchas de su piel?

Tras su primer embarazo, la vallecaucana comenzó a ver algunos cambios de pigmentación en su piel, sobre todo en la cara. Fue entonces cuando inició una búsqueda de tratamientos para corregir este problema.

Según Carolina Cruz, la mancha más grande de su cara estaba ubicada en el rostro ¿Qué tanto ha cambiado? Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

“El ritmo de vida que uno lleva, desde hace muchos años, es distinto al de personas que se dedican a otros oficios. Yo, desde que tengo 20 años, me maquillo todos los días, uso plancha y secador, y estoy expuesta a las luces de los estudios, que son muy fuertes. Todo eso hace que a uno le salgan arrugas más rápido y que la piel se vea más maltratada”, comentó a través de una transmisión en Instagram este 7 de febrero.

Carolina Cruz intentó solucionar su afección cutánea de varias maneras, pero no consiguió resultado. Hasta que en octubre pasado inició un tratamiento que, entre otras cosas, hizo uso de “un láser especial, cremas, manejo con sueros y antioxidantes orales, y algunos medicamentos inyectados para mejorar la calidad de la piel”.

Te puede interesar: Jessica Cediel, entre lágrimas, entregó triste noticia

Antes y ahora de Carolina Cruz, después de su tratamiento.

Cuatro meses después, la también empresaria y figura de redes sociales mostró los cambios en su piel que la tienen felices.

“Yo llegué aquí con la piel como un cartón, o sea, con la calidad de la piel muy mal y los poros muy abiertos (...) Yo tenía que ponerme maquillaje para el programa y tapar esas manchas, porque, a pesar de todo, uno es duro uno mismo. A mí no es que me fascine maquillarme, entonces quería tener la piel limpia para no aplicarme tanto maquillaje”, explicó.

Puedes leer también: Se filtró el mensaje que Shakira y Piqué habrían intercambiado en sus cumpleaños

A pesar de los avances, el médico de Carolina Cruz manifestó que el tratamiento deberá continuar de forma indeterminada: “sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo vamos a terminar”.