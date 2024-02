Jessica Cediel, entre lágrimas, entregó triste noticia: “Ojalá me recupere”

Jessica Cediel se estrenó hace pocos días como participantes de Hoy Día Bailamos, un reality de Telemundo en el que varias celebridades de América Latina se enfrentan en una pista de baile.

Sin embargo, en la tarde de este 7 de febrero la presentadora colombiana entregó, entre lágrimas, una noticia que tiene bastante tristes a los televidentes del programa.

¿El futuro de Jessica Cediel en 'Hoy Día Bailamos' es incierto? Esto se sabe

¿Qué le pasó a Jessica Cediel?

En medio de los ensayos para su próxima coreografía, la bogotana de 41 años sufrió una fuerte lesión en su rodilla, lo que la mantendrá incapacitada durante los próximos días.

Y aunque tan solo necesita de reposo para recuperarse, se mostró muy afectada porque, al parecer, deberá retirarse de Hoy Día Bailamos.

“Tengo rabia y muchos sentimientos encontrados porque, siendo muy honesta, como que bailar es una pasión para mí. No sé si lo haga bien o lo haga mal, pero yo amo el baile”, comentó Jessica Cediel, quien admitió que quedó “aburrida” por esta inesperada situación.

Por ahora no se ha confirmado que la también actriz y modelo haya quedado por fuera del programa, así que todo dependerá de la evolución en su recuperación.

“Por ahora estoy por fuera de la competencia y no sé si vaya a ser definitivo o no, pero me da mucho dolor porque siempre soñé participar en un concurso de baile, y justo cuando llega voy y me lesiono (...) Todo tiene un propósito y todo pasa por algo. Mándenme, por favor, toda su buena energía para recuperarme. Tengo unos días de incapacidad, así que paciencia y aprendizaje; igual, pase lo que pase, aprendí mucho, tuve unos compañeros hermosos y es un programa divino”, concluyó la antigua presentadora de La Descarga, quien hace poco sorprendió con unas sensibles imágenes de su cirugía de biopolímeros.

Reacciones a la lesión de Jessica Cediel

Tras confirmar que estará ausente de Hoy Día Bailamos en próximos días, la concursante recibió una gran cantidad de mensajes por parte de los televidentes, así como de su fiel y numerosa comunidad de seguidores en redes sociales.

“A nosotros también nos duele mucho saber esto y verte así, por eso deseamos que te recuperes pronto y puedas regresar”, “en tiempos como estos es cuando esa fe que tanto predicas debe estar más fuerte que nunca”, “no entiendo cómo le pueden pasar estas cosas a personas tan buenas” y “sin saber qué vaya a pasar contigo te digo que, ahora o más adelante, vas a tener la oportunidad que tanto deseas”, fueron algunos de los mensajes que recibió Jessica Cediel, quien agradeció por cada comentario positivo.

En cuanto a las críticas, la comunicadora social y periodista respondió: “¿Qué puede tener en la cabeza y en el corazón una persona que se alegra del mal ajeno?”.