Jessica Cediel mostró sensibles imágenes de su proceso contra los biopolímeros

Jessica Cediel es una de las caras más visibles de la lucha contra los biopolímeros en Colombia. A la presentadora, considerada como una de las más bellas de la televisión nacional, le inyectaron esta peligrosa sustancia en los glúteos.

Debido a esto, la bogotana tuvo que someterse a varias intervenciones que le permitieran eliminar el ‘plástico’ de su organismo. “Son cinco cirugías en la zona del trauma, específicamente en la parte lumbar de mi cuerpo y mis glúteos. Me han costado lágrimas de sangre”, comentó a la revista Semana.

Según Jessica Cediel, estas dificultades aumentaron su fe Fotografía por: Mauricio Alvarado

Las imágenes de Jessica Cediel en su batalla contra los biopolímeros

En la noche de este 24 de enero, la actriz y presentadora sorprendió con un impactante video grabado durante una de sus operaciones.

“No saben lo orgullosa que estoy de estas imágenes. Algunos no lo entenderán porque no se alcanzan a imaginar lo que me costo llegar aquí. Y sí, estoy hablando de mi salud emocional y física, y por supuesto de mi cuerpo, en especial mis nachitas”, escribió como descripción al posteo que hizo en Instagram.

No te puedes perder: Marbelle rompió el silencio y contó por qué le dijo “no” a Karol G en el ‘Factor X’

Anticipándose a los cuestionamientos que recibió esta publicación, Jessica Cediel envió un contundente mensaje a todos aquellos que la cuestionan en redes sociales.

“Ya sé que viene el señalamiento por parte de los más santos, puros e inmaculados que habitan aquí en las redes, pero no se preocupen. Déjenme decirles que sus críticas sin fundamento jamás van a romper mi fe y la relación que tengo con Dios, pues aquí únicamente gracias a mi Padre (...) Yo muestro este video para aquellas que compartimos esta hermandad, como prueba viva de que de la mano de Dios podemos ver luz al final del túnel”, concluyó.

¿Cómo se enteró Jessica Cediel que tenía biopolímeros?

En conversación con el canal RCN, la mujer de 41 años recordó el inicio de este padecimiento y mencionó los síntomas que prendieron las alarmas.

“Yo caí en cuenta porque tuve una migración a la zona lumbar, tenía un bulto en mi espalda que no venía conmigo de fábrica. Yo estaba trabajando en Cuba, en un catálogo de vestidos de baño y ropa interior, y ese bulto era demasiado protuberante y se notaba. Cuando tú lo agarrabas era duro, era raro, pero en mi inocencia yo pensaba que era grasa”, explicó.

Puedes leer también: Andrea Valdiri sorprendió con estas fotos sin ropa en la playa

“Yo no sabía que tenía plástico por dentro. Ya después de eso, en las nalgas tú sientes chuzones, tú sientes calambres, sientes que te duele, que no puedes estar sentada mucho tiempo sobre una superficie dura. Hay mujeres que no sienten nada, hay mujeres que sentimos todo. Entonces en mi caso fue así”, agregó.

En esa misma charla con RCN Televisión, Jessica Cediel habló sobre los resultados de las múltiples intervenciones hechas para corregir los estragos de los biopolímeros en su cuerpo:

“Ya no tengo protuberancias en la parte lumbar porque el doctor que me operó me retiró los restos que tenía en la parte del coxis. Hicimos una corrección de cicatriz porque por el material y la zona mi cuerpo está demasiado violentado en ese punto, también sacamos una bola de biopolímero grande en mi glúteo izquierdo”.