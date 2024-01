Marbelle rompió el silencio y contó por qué le dijo “no” a Karol G en el ‘Factor X’

Durante tres temporadas Marbelle fue jurado del Factor X, concurso musical en el que tuvo como pupila a Karol G, quien se presentó allí en 2006, cuando tenía 14 años.

“Yo me acuerdo que mi papá empezó a ver los comerciales y me decía que fuera a presentarme. Él hizo la fila y firmó todos los documentos, y yo me presenté y pasé, entonces fue lo máximo. Me tocó con Marbelle. No llegué a las galas, pero fue mi primera aparición en televisión y me gustó, me encantó. Después de ese programa hice muchos amigos, contactos y tuve un primer contrato discográfico”, comentó Karol G en una entrevista que concedió al programa Yo José Gabriel.

¿Por qué Marbelle eliminó a Karol G del ‘Factor X’?

18 años después de aquella aparición en el reality del canal RCN, ‘La reina de la tecnocarrilera’ explicó la razón por la que dejó por fuera a la cantante que, en la actualidad, es una de las más cotizadas a nivel internacional.

“Hay muchas cosas que pasan detrás de un programa que la gente no alcanza ni a conocer ni a dimensionar. No fue un ‘no’ a Karol G ¿Tú no sabes a la cantidad de gente que le tuvimos que decir que no? Pasó algo en las dos primeras temporadas de este programa: nunca dimensionamos la cantidad de gente que se iba a presentar. Y en el primer Factor X de niños se audicionaron muchos”, comentó en entrevista con la emisora Bésame Radio.

Marbelle también expuso una infidencia del Factor X que, aunque muchos lo sospechaban, no había sido confirmada hasta ahora por ninguno de los jurados.

“Nosotros teníamos un límite de cupos para traer niños a Bogotá. Entonces habían más audiciones de las que de verdad esperábamos. Digamos, 5.000 niños, pero nos podemos traer 60 a Bogotá. A veces habíamos dado tantos ‘sí' y éramos conscientes que, sin importar el talento de los que vinieran de ahí para atrás, teníamos que venir con una racha de ‘no’ porque había un límite en cuanto a presupuesto y organización, por todo lo que implica hacer un programa de estos”, dijo.

El mensaje de Marbelle a Karol G

La cantante de 44 años aprovechó la charla con Bésame Radio para enviar un mensaje a ‘La Bichota’, así como a Greeicy Rendón (quien hizo parte del Factor X en 2007), y recordó que para nadie es fácil eliminar a un niño de un programa que sueñan ganar.

“Yo a Karol G la admiro mucho, y a Greeicy, que estuvo con José Gaviria (…) Pero muchas cosas influían en esos ‘no’. A veces hubo gente que a mí me encantó y tuve que decirles que no, simplemente, porque sabía que ya no había más cupos para traer a Bogotá (…) Obviamente la gente no sabe esas cosas y a mí me duele cuando lo dicen”, agregó Marbelle.