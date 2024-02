Jessica Cediel debutó en famoso concurso de baile: así le fue en la primera prueba

Jessica Cediel confirmó hace pocos días que fue elegida como una de las participantes de Hoy día bailamos, nuevo concurso que emite Telemundo durante las transmisiones Hoy Día, programa matutino que tiene como presentador al colombiano Daniel Arenas.

“¡Mi gente linda! Esto feliz de compartirles esta nueva aventura. Ustedes saben que amo bailar, y quienes me siguen son testigos ¡Aunque no soy tan pro, la daré toda! (...) Ando contenta y muy emocionada ¡Yo veré pues el amor y el apoyo por aquí!”, expresó la actriz y presentadora, quien hace poco mostró crudos y sensibles videos de su última operación por biopolímeros.

Así le fue a Jessica Cediel en la primera prueba de ‘Hoy día bailamos’

La bogotana de 41 años salió al escenario acompañada del bailarín Patricio Quiñones Calvo, con quien presentó una coreografía de Baila esta cumbia, canción interpretada por la fallecida Selena Quintanilla.

“Mi primera vez en esto ¡Gracias a todos por su buena energía! ¡Empezamos bien!”, escribió en sus redes sociales Jessica Cediel, quien recibió el mayor puntaje de este primer reto.

Además de algunas felicitaciones, la antigua presentadora de La Descarga también recibió algunas críticas, tal y como suele suceder en la mayoría de sus publicaciones.

Sin embargo, seguidores de Jessica Cediel la defendieron con comentarios como: “me imagino que quienes critican es porque son bailarines profesionales”, “ya quisieran muchos estar viviendo esa misma experiencia”, “tú sigue adelante y no prestes atención a los malintencionados” y “me parece que lo hiciste muy bien, por algo ganaste”.

La opción de Jessica Cediel para convertirse en madre

Para nadie es un secreto que la también modelo y actriz quiere convertirse en mamá, pero no ha tenido suerte en el amor. Anticipándose a esta situación, hace tiempo se sometió a un procedimiento llamado crio preservación de ovocitos maduros, también conocido como congelación de óvulos.

“Yo quiero un hijo de carne y hueso, no mi perro y mi gato. Además, voy a congelar óvulos (...) Entonces eso llegará cuando tenga que llegar”, comentó en aquella ocasión.

Según la página web de la Clínica Mayo, el método por el que optó Jessica Cediel tiene como finalidad conservar el potencial reproductivo de las mujeres para el futuro: “Los óvulos que se extraen de los ovarios se congelan sin fecundar y se conservan para su uso en el futuro. Un óvulo congelado puede descongelarse, combinarse con un espermatozoide en un laboratorio e implantarse en el útero (fertilización in vitro)”.