Cintia Cossio reveló la verdad sobre sus ingresos ¿Se sostiene con Onlyfans?

Cintia Cossio es una influenciadora que se dio a conocer gracias a los videos de bromas que le hacía Yeferson Cossio, su hermano, así como por ser considerada una de las modelos más destacadas de Onlyfans en Colombia.

¿De qué vive Cintia Cossio?

La creadora de contenido, que recientemente terminó su matrimonio con Jhoan López, habló con Lo sé todo sobre varios temas. Por ejemplo, aclaró que su principal fuente de ingresos no es el contenido erótico que vende a través de las plataformas digitales, sino que gana dinero con sus redes sociales y otras inversiones.

“Hace años no vivo de Onlyfans, gloria a Dios. Yo creo que lo he expresado varias veces y el tema erótico me gusta mucho. Pero guardo con Only una gratitud muy bonita porque con esta plataforma comenzó todo”, explicó.

“No solamente facturo con Only sino que me va muy bien en Facebook y en Instagram también. Aparte de eso, en la vida real, tengo mis cosas en las que he invertido (...) Hay buenos activos y la idea es, cuando sea viejita, ser una gran sugar mommy”, concluyó Cintia Cossio al respecto.

Por último, la reconocida influenciadora aclaró los rumores alrededor de sus cirugías plásticas. Admitió que tiene un implante de prótesis mamarias y dos intervenciones en la nariz, pero nada más.

“Hay gente que dice que yo me he hecho la cola, pero si mi nalga no es tan grande, o dicen que me hice marcación, pero no tengo un abdomen marcado. En realidad, tengo cirugía de senos y me hice dos veces la nariz. En la cara cada cuatro o cinco meses me toca ponerme botox”, dijo en su charla con Lo sé todo.

Cintia Cossio reveló la verdad de sus ingresos ¿Se sostiene con Onlyfans? Fotografía por: Instagram Cintia Cossio

¿Qué enfermedad padece Cintia Cossio?

La hermana de Yeferson Cossio confesó hace tiempo que sufre de angioedema hereditario, un trastorno que produce inflamación en labios, manos, pies, lengua, garganta, genitales y hasta vías respiratorias.

“Mi rostro por estos días se ha visto inflamado desde hace tres días debido a esta enfermedad que padezco, y de la que hacía muchos chistes cuando me inflamaba al decir que tengo mi propia fábrica de ácido hialurónico”, explicó.

Según Cintia Cossio, estos episodios los sufre cada que tiene emociones negativas fuertes, como rabia o estrés. Además, la recuperación en los días posteriores también suele tornarse un poco compleja:

“Se me inflaman los labios, los ojos, la nariz y me salen manchas rojas por toda la piel que arden mucho. Ya cuando se desinflama me queda un poco hinchada por el tema de retención de líquidos, que es normal después de esto”.