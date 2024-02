Manuela Gómez alertó a sus seguidores por dificultades en su embarazo

Manuela Gómez tiene los ojos puestos encima desde que anunció su embarazo, sobre todo, teniendo en cuenta que la etapa de gestación ya va un poco avanzada.

Según la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, la llegada de su hija Samanta (como se llamará la bebé) es algo que la tomó por sorpresa, pues sus planes no eran convertirse en madre. Además, entregó una información que prendió la alarma entre sus seguidores.

¿Qué pasa con el embarazo de Manuela Gómez?

Según contó la influenciadora en entrevista con Lo sé todo, su embarazo es de alto riesgo y esa es la razón por la cual no había comentado nada del tema hasta hace pocos días.

“Para mí fue una sorpresa estar embarazada, pero habría sido una muy horrible si me hubieran dicho que, por mi mal comportamiento o por una irresponsabilidad médica, perdí a mi bebé (...) Eso no lo podría tolerar nunca, entonces me cerré por completo”, aseveró la también empresaria y figura de redes sociales.

A pesar del riesgo que existe para Manuela Gómez y su bebé, los meses han transcurrido sin ningún tipo de problema y se espera que así sea hasta que concluya esta etapa.

La creadora de contenido es pareja de Juan Pablo Restrepo, quien también se dedica a las redes sociales. Fotografía por: Instagram: elranchomedellin

¿Por qué Manuela Gómez no quería ser mamá?

En agosto de 2023, la exprotagonista de novela realizó una dinámica de Instagram, conocida como ‘la caja de preguntas’. Allí, resolvió las dudas más frecuentes entre sus curiosos seguidores y en una de estas tocó el tema de los hijos.

“Si tuvieras la opción de adoptar un bebé, ¿lo harías o prefieres tú misma tenerlo?”, fue la pregunta que escribió el usuario de la red social, tras lo cual respondió: “No sé. Aunque yo fui adoptada, no estoy segura de si fuese mejor tenerlo o adoptarlo. Lo cierto es que, en este momento de mi vida, la decisión es no tener hijos. Sin embargo, la vida puede cambiar de un momento a otro y uno no sabe qué pueda pasar”.

“Por ahora no quiero porque si no me he terminado de criar yo... no, yo no me imagino eso, no soy capaz de tener un hijo todavía”, concluyó Manuela Gómez sobre las razones por las que no quería ser mamá.

Estas declaraciones las sacaron a relucir sus detractores ahora que está embarazada, pero ella ha hecho caso omiso a las críticas y sigue enfocada en su salud y la de su bebé.