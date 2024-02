Alejandra Giraldo preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Todo fue perfecto”

Alejandra Giraldo, presentadora de las emisiones matutinas de Noticias Caracol, empezó el 2024 de una manera dolorosa e impensada. Napo, su perrito, murió y dejó en ella un gran vacío.

“Ahora eres nuestro perrito eterno, Napito. Gracias por darnos el privilegio de ser tu familia ¡Qué fortuna tuvimos! Gracias por ser tan valiente y luchar tanto para regalarnos más tiempo a tu lado. Ahora vivirás para siempre en nuestras almas, y ahí jamás morirás. Debes estar corriendo dichoso sin ningún dolor y comiendo galletas en el cielo, perrito glotón. Te amamos y te amaremos profundamente, pedacito de alma mía”, comentó la reconocida periodista al entregar esta noticia en sus redes sociales.

Napoleón era un san bernardo y murió el pasado 27 de enero. Fotografía por: Instagram: alegiraldop

El mensaje de Alejandra Giraldo que preocupa a sus seguidores

Tras 9 días de esta dolorosa partida, la presentadora de Noticias Caracol compartió un nuevo mensaje por medio de redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión varios de sus seguidores quedaron bastante preocupados.

En su escrito, la antioqueña se mostró bastante afectada por la ausencia de su mascota y advirtió que tardará en reponerse de este duro golpe.

“Te extraño, Napito ¡Te extraño mucho y a cada segundo! Te amo y te agradezco por la vida de dicha que me regalaste. No me perdí nada de ti. No nos faltó nada. Todo lo vivimos y disfrutamos. Todo fue perfecto y lo sigue siendo porque tiene tu huella... tu alma. Te extraño a cada segundo, pero voy a estar bien. Solo dame una esperita para gestionar este dolor de tu ausencia. Solo una pequeña esperita”, fueron las palabras que Alejandra Giraldo agregó a un video de Napo jugando a su lado.

Las reacciones a la conmovedora publicación no tardaron en suscitarse y fueron cientos de seguidores los que le enviaron mensajes de aliento.

“Solo quienes hemos sufrido la muerte de una mascota sabemos el dolor tan profundo que se siente”, “después de su partida, estos videos se convierten en un tesoro invaluable”, “me preocupa mucho lo mal que se le ve, creo que necesita ayuda” y “tómate el tiempo necesario para encontrar calma, porque el vacío nunca se llenará”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en su posteo.

Un poco sobre la historia de Alejandra Giraldo

Es una periodista, presentadora de televisión y empresaria colombiana, nacida en Medellín el 9 de abril de 1984.

Giraldo se graduó de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y comenzó su carrera en el canal regional Teleantioquia. Luego se trasladó a Bogotá para trabajar en Cablenoticias, Canal Capital y finalmente en Noticias Caracol, donde ha cubierto diferentes franjas horarias y se ha destacado por su profesionalismo y carisma.

En el ámbito personal, la comunicadora está casada con el empresario Alejandro Serrano y es una apasionada por los animales. De hecho, tiene una marca de comida para mascotas llamada Vita.

Alejandra Giraldo ha superado varios obstáculos en su vida, como un atentado en 2001 que le dejó cicatrices y problemas auditivos, y una cirugía en 2023 para retirarse las prótesis mamarias por un trastorno autoinmune.