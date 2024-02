Flora Martínez pide ayuda a sus seguidores. “Estoy triste y espero me colaboren”

Gracias a su indiscutible talento para la actuación, Flora Martínez se ha convertido en una de las mujeres con mayor reconocimiento en nivel nacional. Sus seguidores no pierden la oportunidad para expresarle lo mucho que la quieren y la respetan, pues saben que cada papel que asume lo hace con total entrega.

Cabe mencionar que, en 2023 Flora debutó como directora en la cinta cinematográfica Itzia, Tango & Cacao, película que narra la historia de Itzia, una mujer cacaotera colombiana que tiene limitaciones auditivas y vive en el campo. “Me siento honrada de haberle dado vida a este personaje, el cual, dejó muchos aprendizajes. Los colombianos tienen que ver esta película porque podrán observar una nueva perspectiva de lo que es Colombia hoy día para el mundo”, señaló la actriz.

Flora Martínez pide ayuda a sus seguidores

El pasado 01 de febrero la actriz colombocanadiense a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene seiscientos treinta mil seguidores, dejó al descubierto que personas inescrupulosas hackearon su cuenta de Facebook y estaban haciendo acciones indebidas con esta.

“Aún no he podido recuperar el acceso a mi cuenta de Facebook. Me ayudarían mucho si los posts que se están haciendo ustedes los denuncian (…) De esta manera. Facebook puede tomar acción. Un abrazo. Seguimos por aquí”, señaló la artista e intérprete de Rosario Tijeras.

Tras dejar al descubierto la triste situación que vive; la artista recibió varios comentarios positivos por parte de sus seguidores de Instagram, quienes le han dejado saber que cuenta con ellos. “Me lo imaginé, ya me parecían extraños esos posts con muchos hashtags sin sentido. Espero que la puedas recuperar.”, “Lamentable, mi solidaridad total. Ojalá se resuelva pronto”, “Hola Flora que vaina que te hayan Hackeado Facebook. Ojalá logres recuperarla” y “No te preocupes mi Flora, con el favor de Dios todo se solucionará pronto. Sabes que cuenta con todos nosotros”