¿Quién es Alejandro Serrano, esposo de Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’?

Alejandra Giraldo se ha convertido, gracias a su trabajo y carisma, en una de las figuras más queridas del Canal Caracol. La oriunda de Medellín, tiene 39 años, e inició su carrera en el periodismo, justamente, en la capital del departamento antioqueño. Su extensa experiencia laboral tiene importantes hitos, pues, antes de llegar a presentar Noticias Caracol, trabajó Teleantioquia, Cablenoticias y Canal Capital.

Su imagen se ha vuelto esencial en el informativo del canal Caracol, de hecho, este año, cuando tomó vacaciones y se fue de viaje a Europa, muchos de sus seguidores se preocuparon, porque pensaron que no volvería. La paisa, sin embargo, aclaró que solo se estaba tomando un descanso de sus labores. Su vida personal también se ha convertido en un tema de interés para sus fanáticos, quienes se preguntan quién es el afortunado que comparte su vida con ella.

¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo?

Aunque la comunicadora es muy reservada en lo que respecta a su relación, es de conocimiento público que su esposo es el empresario Alejandro Serrano. Según ha comentado, conoció a su pareja gracias a un amigo en común que decidió presentarlos. La pareja lleva unida más de 12 años, y la presentadora contó, que el 12 de agosto, cuando celebran su aniversario, le regalaría un curso de barista, pues su cónyuge es un apasionado por el café.

Durante sus vacaciones en Europa, visitaron Italia, y desde allí, Alejandra compartió un tierno detalle sobre los días en las que su esposo apenas estaba intentando tener una relación con ella. “¡La vita é bella! Piazza grande di Arezzo. Esta parada fue muy especial para mí. Les cuento el cuento: Cuando Ale me estaba conquistando, me llamaba en las mañanas por teléfono y me saludaba: ¡Buongiorno principessa! Así que, escuchar esa frase en este preciso lugar, fue lo mejor. Yo sé, exceso de romanticismo, pero así soy yo”, relató en su cuenta de Instagram.

Alejandra Giraldo y Alejandro Serrano no tienen hijos

Alejandra Giraldo no tiene hijos, pero tiene dos mascotas, Napoleón y Vita, a las que ama como si lo fueran. La comunicadora enfrentó días difíciles por la pérdida de Prana, una perrita de raza labrador que había rescatado. Su ‘viejita’, como le decía, falleció en noviembre del 2018.

El amor de la paisa por los animales es inmenso, de hecho, tiene una sección propia en el noticiero del Canal Caracol, llamada Las mascotas de Alejandra, en el que habla de las mejores prácticas que pro de darle una mejor vida a sus animales. Giraldo, así mismo, tiene su propia marca de alimentos para mascotas que se llama Vita, en honor de una de sus adoradas mascotas.