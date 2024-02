Manuela Gómez, exprotagonista de novela, reveló el género y nombre de su bebé

En el 2012, Manuela Gómez se convirtió en una figura pública en la televisión colombiana gracias a su participación en el reality del canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele 2012. La exconcursante de ese formato compartió escena con otras personalidades como Sara Uribe, Elianis Garrido, Edwin Garrido, Óscar Naranjo y Angélica Jaramillo.

La creadora de contenido ha sido foco de varias polémicas, entre ellas, la pelea física que tuvo con otra exparticipante del mismo programa, Yina Calderón. El bochornoso hecho quedó registrado en internet gracias a los ciudadanos que lograron grabar lo sucedido.

Manuela Gómez esta embarazada

Recientemente, la paisa compartió una noticia que puso contentos a sus seguidores. Tal y como lo evidenció en sus redes sociales, se encuentra embarazada. Ya había sospechas acerca de la llegada de un nuevo integrante a su familia, sin embargo, fue en días recientes que contó, no solo la forma en la que se enteró de que iba a ser madre, sino también el sexo de su bebé.

En una fiesta privada, en la que estuvieron familiares y amigos, la antioqueña contó que será madre de una niña que llevará el nombre de Samanta. Su hija es fruto de su relación amorosa con Juan Pablo Restrepo, un influencer con más de 400 mil seguidores en Instagram.

“Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé, por algo será. ¿Qué opinan? Increíble, ¿no?”, redactó.

Tras el evento de revelación del sexo de su bebé, Manuela manifestó su felicidad al ver la cantidad de personas que la acompañaron y le mostraron su amor a ella y a su familia.

“Tan linda la gente, de verdad, es una alegría inmensa para mí saber que puedo contar con tantas personas especiales en mi vida. No pensé que fuera a ir tanta gente, todas las personas que invité fueron. Me siento muy agradecida, con todos los que me llevaron un detalle y con los que no, también”, dijo.

Además de ello, reveló que su estado de gestación está bajo mucho control, y que por ello había tardado en confirmarlo. “Han pasado muchas cosas, les tengo que contar que ya voy para cuatro meses, la otra semana los cumplo oficialmente. Es un embarazo de alto riesgo, por eso guardé todo este tiempo el secreto, protegiendo la vida de mi bebé ante todo, quería gritarle al mundo lo que me estaba pasando”, añadió.