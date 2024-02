Así festejó Feid el triunfo de Karol G en los Premios Grammy

Fue una noche victoriosa para la música colombiana en la ceremonia número 66 de los premios Grammy, desarrollada el pasado 4 de febrero. Mientras que Juanes se llevó una de las prestigiosas estatuillas, gracias a su trabajo en el disco Vida cotidiana, en la categoría Mejor álbum latino rock o alternativo, Karol G logró quedarse con un gramófono por su compilado de canciones llamado Mañana será bonito, tras ser considerado como el Mejor álbum de música urbana del último año.

La paisa fue premiada por primera vez en la versión anglo de esos galardones, y no pudo contener la emoción al escuchar su nombre en la voz de Maluma, colega encargado de anunciar su victoria al lado de Christina Aguilera.

“Esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy. Estoy muy feliz, muy nerviosa y muy emocionada de estar al frente de tantas leyendas que admiro y respeto (...) Esto es algo hermoso, mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida. Mis fans que vinieron y disfrutaron mi disco, me motivan, me inspiran: les prometo que siempre les daré lo mejor de mí, espero que este sea el primero de muchos”, sentenció la nacida en Medellín.

Tras recibir su premio y ofrecer su emotivo discurso, Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, no dudó en compartir sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram. Al lado de una galería de imágenes, en las que la creadora de temas como Gatúbela y Oki Doki expuso varios de los momentos que vivió en la velada, escribió un mensaje para agradecer el reconocimiento.

“Me enorgullece saber que este álbum haya podido impactar, de forma positiva, la vida de tantas personas (...) se volvió un movimiento de querer superarse, de vivir, de disfrutar hasta en los momentos oscuros y de valorar lo que se tiene mientras llega lo que se desea. Es una curita para el alma, y el regalo mas grande que me deja es el haber podido conectar con tantas personas en el mundo, acompañarlos con mi música y que estas canciones representaran un momento especial en sus vidas. Ha cambiado visas así como ha cambiado la mía”, redactó al comienzo de su texto.

Feid festejó el logro de Karol G en los Premios Grammy

El novio de la antioqueña, su colega Feid, no dudó en festejar el logro. A través de una de sus instastories, Ferxxo compartió la publicación ya mencionada de Karol G, y puso un emoji de corazón flechado debajo de ella.

A esto se suma la cantidad de ‘likes’ o ‘me gusta’ que ha dejado el paisa en las publicaciones de felicitación dedicadas a su compañera de vida.