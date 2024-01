Carolina Cruz mostró al “ángel” que le salvó la vida a su hijo menor

Carolina Cruz es reconocida gracias a su trabajo como presentadora, reina de belleza, modelo de importantes marcas y figura de redes sociales. Sin embargo, una de las labores que más disfruta es ser madre de Matías y Salvador, los hijos que tuvo con Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz mostró al “ángel” que salvó a su bebé

Para nadie es un secreto que Salvador nació con algunos problemas de salud y uno de los más graves fue la macrocefalia, por la que fue operado dos veces antes de cumplir sus primeros nueves meses de vida. Además, padeció de tortícolis gestacional y de trastorno de lengua protruida.

“Me acuerdo que cuando yo veía en la calle a un niño con algún tema de salud, siempre decía: ‘Dios mío, que a mí nunca me vaya a tocar una cosa de estas’. Creía que no sería capaz de salir adelante, pero cuando pasó me di cuenta de lo fuerte que puedo ser. Solo te das cuenta hasta que lo vives”, comentó en su momento a través de redes sociales.

Aunque ha pasado más de un año de aquella dolorosa y aleccionadora época, Carolina Cruz no olvida a quienes estuvieron presentes en el proceso de recuperación de Salvador, sobre todo a la fisioterapeuta del pequeño.

El cariño que la presentadora de Día a Día siente por esta profesional de la salud es tanto que, en una publicación hecha el 10 de enero en Instagram, la calificó como su “ángel” y la de su hijo menor.

“Salva nació con tortícolis, y gracias a este ángel en nuestro camino pudimos superarlo ¡Eres la mejor!”, escribió como descripción a un video que compartió de la especialista.

Un repaso por la carrera de Carolina Cruz

Comenzó sus estudios en Comunicación Social y Periodismo, pero los abandonó por perseguir su sueño como reina de belleza y representar al Valle del Cauca, su departamento natal, en el Concurso Nacional de la Belleza de 1999. En el certamen ocupó el segundo lugar.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros, pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos”, expresó hace tiempo sobre esa decisión.

Su talento frente a las cámaras le abrió las puertas de la televisión. Inicialmente, Carolina Cruz hizo parte del Noticiero del Espectáculo, de Jorge Barón Televisión, y luego dio el salto al canal RCN, donde presentó Comandos, Muy buenos días y Noticias RCN.