Shakira celebró San Valentín con apuesto cantante ¿Y su pretendiente el deportista?

A pesar de su soltería, Shakira se animó a celebrar el Día de San Valentín. Lo hizo, incluso, de manera anticipada y en compañía de un reconocido cantante, con quien disfrutó de un plan bastante particular.

Te puede interesar: Descuido de Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’ causó enojo en su novio, que no bajó de ‘patanes’ a los productores

¿Quién fue el cantante que acompañó a Shakira?

Se trata de Alejandro Sanz, amigo de la barranquillera, con quien compartió varias historias en su cuenta de Instagram. Lo curioso del emotivo reencuentro, realizado el pasado 13 de febrero, fue el lugar de la cita: un salón de belleza en Miami.

De acuerdo con lo expuesto por la artista de 47 años en varios videos, el español la acompañó en un día de peluquería y, como suele suceder cuando están juntos, las risas y las bromas entre ambos no faltaron.

“Me ha cambiado el look. Es que le gusta jugar con mis looks. Soy como su muñequito y me va cambiando cositas”, se escucha decir a Alejandro Sanz, a lo que Shakira responde entre risas: “¡Me encanta, qué lindo! Chicas, se los dejé divino ¡Mírenlo! Tú te tienes que dejar asesorar por mí para el tema de look, ¿vale? Yo soy tu asesora”.

Las reacciones a los videos de los famosos cantantes no se hicieron esperar y fueron miles de comentarios los que recibieron, entre los cuales destacaron: “Sé que nunca van a ser pareja, pero serían la mejor del mundo”, “amigos que debieron ser esposos, comienzo con ellos”, “amo cuando se encuentran, sonríen tanto y hacen cosas juntos” y “si Cupido es real, que por favor los fleche este Día de San Valentín”. También hubo quienes recordaron a Julian Edelman, exjugador de la NFL con quien ‘Shaki’ estaría saliendo, y cuestionaron la veracidad de su amorío al no verlos juntos en esta fecha especial.

La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz

Se conocieron en el año 2000 y empezaron a cultivar una cercanía muy especial. Sin embargo, no fue hasta el 2005 que sus carreras se cruzaron con el estreno de La Tortura. La canción fue todo un éxito y el videoclip también causó furor, pues muestra a los cantantes compartiendo en sensuales escenas.

Para el público, la química entre ambos artistas era evidente, tanto así que mucho se especuló sobre un posible romance. Por eso, ante los rumores y las preguntas de los medios, siempre negaron cualquier tipo de cercanía más allá de lo amistoso y lo laboral. De hecho, tenían sus respectivas parejas en ese momento: Shakira estaba con el empresario Antonio de la Rúa y Alejandro Sanz con la modelo Jaydy Michel, con quien tuvo a su hija Manuela.

Vea también: Karoll Márquez, de luto por sensible pérdida: “Gracias, hermosa compañera”

A pesar de los rumores y las críticas, los cantantes continuaron apoyándose mutuamente en sus proyectos musicales y personales. En 2007, por ejemplo, volvieron a colaborar con la canción Te lo agradezco, pero no; y compartieron escenario en varias ocasiones. Además, desde que la intérprete de Waka Waka terminó con Piqué, el músico europeo la ha acompañado en el proceso.