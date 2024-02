Suegro de Jhonny Rivera: él es el papá de Jenny López y a esto se dedica

La relación amorosa entre Jhonny Rivera y Jenny López es una de las más comentadas en redes sociales por los fanáticos de la farándula colombiana.

La pareja de cantantes lleva más de un año de noviazgo, aunque hasta hace algunos meses hicieron pública su unión. Desde entonces, surgieron varias dudas entre los seguidores de ambos, quienes suelen preguntar con frecuencia por los padres de la joven.

¿Quién es el suegro de Jhonny Rivera?

Este 14 de febrero, la artista caucana compartió en redes sociales una foto en compañía de Carlos López, su papá, quien está cumpliendo años y al que le dedicó unas amorosas palabras.

“¡Hoy está de cumple mi papi! Feliz cumpleaños, papá. Deseo que sean muchos más y que mi Dios siempre te regale salud, amor y cosas bonitas para tu vida ¡Te amo!”, escribió Jenny López, quien le pidió a sus seguidores que también le dejaran un mensaje a este hombre que también es su mánager.

Las reacciones a la imagen publicada por la novia de Jhonny Rivera no se hicieron esperar y es que, así como recibió varios elogios, sus detractores aprovecharon la ocasión para dejar algunas críticas. Por ejemplo, hubo quienes dijeron que Carlos López luce más joven que su yerno.

Estos fueron algunos de los mensajes que recibió Jenny López, novia de Jhonny Rivera, en la foto que compartió con su papá. Fotografía por: Instagram Jenny López

¿Qué piensan los papás de Jenny López sobre la relación con Jhonny Rivera?

Marleny Valencia, madre de la cantante, contó hace tiempo a la emisora Tropicana cómo recibió la familia esta noticia: “Para nuestra familia y para mí, como mamá, el mayor interés es la felicidad de mi hija y si la felicidad la encuentra con Jhonny, bienvenido sea. Así que nosotros estamos felices al ver que ella está feliz”.

“Hay muchas personas que no entienden esto y lo dejamos así. Trato de no pararle bolas a ese tipo de comentarios porque no voy a dejar que ese tipo de comentarios afecte mi vida y la de mi hija. Y si ella está feliz, pues las personas pueden pensar diferente”, agregó Marleny Valencia.

Por último, la mamá de Jenny López aseguró que Jhonny Rivera ha sido “todo un caballero”. Además, recordó el momento en que se presentó como el novio de su hija: “Él habló con nosotros con mi esposo y conmigo, y nos dijo: ‘Quiero intentar algo con su hija’. Lo han intentado y les ha resultado, muy a pesar del pensamiento de muchas personas (...) Realmente él fue muy respetuoso. Nosotros no sabíamos nada hasta que ella nos dijo”.