Hija de Yeison Jiménez le presentó a su novio. Así reaccionó el cantante

En marzo de 2018, Yeison Jiménez le dio la bienvenida a Thaliana, la hija que tuvo con Sonia Restrepo, su esposa. Y aunque la pequeña apenas está a punto de cumplir 6 años, ya le presentó su novio al cantante de música popular.

Así reaccionó Yeison Jiménez a confesión de su hija

Por medio de una transmisión que realizó a través de su cuenta de Instagram, el artista caldense se dejó ver en compañía de Thaliana y también de María Camila, su hija adoptiva.

Fue allí que la menor de las hermanas Jiménez contó que tiene novio en su colegio y, por supuesto, ya se lo presentó a su papá:

“Les tengo la noticia. La llevé al jardín hace por ahí hace un año. Llegamos al colegio y me coge de la mano, y me dice: ‘Papá, es que te tengo una noticia. Te voy a presentar a mi novio’. Y me llevó de la mano y me lo presentó ¡Ustedes no se imaginan cómo fue eso! Hasta tengo videos de eso”, comentó Yeison Jiménez entre risas.

Por último, Thaliana y María Camila también les contaron a los seguidores de su padre que son apasionadas por los caballos, y dedican parte de su tiempo libre a la equitación.

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, madre de Thaliana. Fotografía por: Giorgio Del vecchio

Los inicios de Yeison Jiménez

Su historia de vida es un ejemplo de superación y perseverancia, pues desde niño tuvo que enfrentar las dificultades de la pobreza. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares (Caldas), dentro de una familia campesina que estaba bien acomodada económicamente. No obstante, todo cambió con la separación de sus padres, pues cada uno tomó caminos diferentes.

Al llegar a Bogotá con su mamá y hermana, Yeison Jiménez vivió duras experiencias y se vio involucrado en problemas de pandillas, pero luego dejó esto atrás y consiguió trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacates. Con el dinero que le pagaron en este lugar y en otros oficios ahorró para producir sus primeras canciones, así como para grabarlas en CD´s que regalaba y vendía en algunas cantinas de Bogotá. Así fue como empezó a dar a conocer su música.

Desde entonces, con esfuerzo, ahorro y disciplina, el cantante logró crear un imperio, pues no solo recibe buenas ganancias de la música que crea, sino también de otros negocios que tiene.

“Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos (colombianos), porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y cuando me daba cuenta ya recogía un millón de pesos (...) En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis…”, aseveró en un podcast llamado Inversionistas al desnudo.