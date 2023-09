Yeison Jiménez y lo que le prometió a su esposa cuando eran novios ¿le cumplió?

Yeison Jiménez es protagonista de su propia historia de lucha y victoria. A lo largo de los últimos diez años ha forjado una carrera exitosa y a pulso y ha logrado la mayoría de sus metas. Sin embargo, no solo ha sido así en su vida profesional. En entrevista con Revista Vea el cantante nacido en Manzanares, Caldas, se siente también muy orgulloso de paralelamente haber construido una familia sólida y feliz, junto a su esposa, Sonia Restrepo. Su público sabe que es un hombre comprometido y feliz junto a su pareja y sus dos hijas: Camila y Thaliana, no obstante los detalles alrededor de su relación no lo son tanto.

En el mes del Amor y la Amistad, Yeison y Sonia recordaron cómo fue que se conocieron, vivieron un amor en la distancia y finalmente cómo se establecieron. El artista de 32 años recordó las tres promesas que le hizo a su entonces novia y nos reveló si las cumplió.

Yeison Jiménez conoció a su esposa en un concierto

Fue en un concierto, cuando tenía 22 años, que el artista conoció a Sonia, el amor de su vida. Ella, de 18 años, llegó con unas amigas que habían ganado un campeonato de fútbol, para celebrar en el lugar donde Jiménez cantaba. “Nos conocimos en mi pueblo, en Pensilvania, Caldas. Era un miércoles, y ese día le estaba cantando a un amigo muy querido. Él estaba empezando, tenía su canción Qué día es hoy. Yo iba entrando con unas amigas y nos vimos de frente, fue flechazo”, recuerda Sonia sobre ese primer encuentro.

“Era un lugar pequeño y llegué a cantarle a una barra de gente de dinero. No era Yeison, el gran artista, comenzaba mi carrera y llevaba dos años. La vi sentada con amigas y empecé a molestarla. Al finalizar, me monté a un caballo y ella me dijo que si le podía dar una vuelta, le contesté que no porque no conocía al caballo, que no era mío, y se puso brava (risas). Era un niño de 22 años, a quien le prestaron un caballo. Ella se fue a montar a caballo con otros amigos y quedé con ese sinsabor. Al otro día la invité a almorzar a un pueblo cercano y ahí fue donde comenzamos a hablar”, comentó el artista sobre su primera salida.

Yeison Jiménez hizo tres promesas a su entonces novia

Luego de un año de noviazgo a distancia, donde, los dos recuerdan, que el artista llegaba a Pensilvania o enviaba por ella cuando estaba presentándose cerca, sentían que estaban más enamorados que nunca y decidieron apostarle a estar cerca. “Yo viajaba demasiado, duré cuatro años en carretera. Si ella hubiera estado en Bogotá, hubiera sido lo mismo. En ese tiempo las redes sociales no eran fuertes… Todo lo teníamos que hacer puerta a puerta, viajé a todas las emisoras, a los canales... Yo le decía a ella que no me la podía traer (a Bogotá). Hasta que ya me empezó a ir un poquito bien y muy enamorado le dije: ‘vente para acá’… Le hice tres promesas, le dije: ‘quiero que seas mi esposa, la mamá de mis hijos y te voy a sacar profesional’, y las tres se las cumplí”, comenta Yeison sobre aquella época, en la que ya eran una familia, pues desde el principio el cantante acogió a Camila, la hija que Sonia había tenido a los 16 años. “Cuando le dije que tenía una hija, no me creía”, afirma Sonia. “Si hay algo que me hace luchar por esta relación es el hombre y el padre que ha sido con mi hija. Desde el primer momento fue abierto, generoso, cariñoso. Mi hija no tuvo esa figura, y él llegó a darle todo ese amor, importancia, tiempo y cariño. Ella lo ama, lo respeta y lo ve como lo máximo”, revela la esposa del artista.

