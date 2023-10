Yeison Jiménez contó los detalles de la sobredosis que sufrió: “Me pasé”

Yeison Jiménez es uno de los exponentes más reconocidos de la música popular y de despecho en Colombia. De allí que sus canciones acumulen millones de reproducciones en las plataformas digitales y que su comunidad de seguidores crezca cada vez más.

Tras sobreponerse a todas las dificultades, hoy Yeison Jiménez es un exitoso músico y empresario Fotografía por: Instagram

La sobredosis de Yeison Jiménez

Antes de ser un famoso cantante, el caldense atravesó por complejas situaciones familiares y personales que ha expuesto en varias ocasiones. Tal y como lo hizo en días recientes, cuando recordó en una entrevista la época en que consumió sustancias alucinógenas.

De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando era un adolescente y solía pasar su tiempo libre rodeado de personas mucho mayores que, en su momento, le ofrecieron droga. Al no aceptar, según dijo, fue prácticamente obligado.

“Yo me estaba fumando un cigarrillo, cuando uno me dijo: ‘Chinche, venga échese un pase’, y como yo le respondí que no quería, me contestó ‘échese un pase lo tiro de aquí'. Era un tercer piso... una terraza, y yo sabía que ese hijo de p&t@ me tiraba de ahí”, confesó Yeison Jiménez en charla con Kienyke.

Fue entonces cuando el intérprete de Aventurero expuso que tuvo un accidente cerebrovascular por culpa del consumo de estas sustancias: “Consumí muy poca droga porque cuanto tenía 15 años a través de una sobredosis me pasé de piña (....) La sensación fue muy horrible... me traumó”.

Un repaso por los días difíciles de Yeison Jiménez

Aunque al día de hoy el famoso artista superó todos estos obstáculos, habla de su pasado para que miles de adolescentes, que lo ven como un ejemplo de vida, eviten tomar este tipo de caminos y vivir las mismas consecuencias.

“Viví un proceso de calle de los 16 a los 19 años, donde estuve en los excesos y en todo lo que ustedes puedan imaginarse. Y era muy curioso porque a todos mis amigos los mataban, todos morían... casi que semanalmente, entonces sentía todo el tiempo que me iban a matar. Además, como me crie tan solo soy de un carácter muy fuerte y siempre he sido una persona de una sola ley, entonces si era hacia lo bueno o hacia lo malo no me echaba para atrás”, comentó en conversación con el canal de YouTube Vivamos de los bienes raíces.

Incluso, Yeison Jiménez llegó a estar tras las rejas, pues al ver que en su familia escaseaba el dinero, buscaba conseguirlo a toda costa: “Habían cosas que daban rabia, por ejemplo, llegar a la casa y que no hubiera gas, no poderle preparar un tetero a mi hermana Laura, que para esa época tenía once meses (...) en ese momento yo simplemente me emborrachaba, cogía un cuchillo y me iba a buscar una nevera, una estufa, una pipeta de gas y leche; entonces hay muchas cosas que yo entiendo de la gente, porque cuando usted actúa desde el dolor y la ignorancia se vuelve un animal y se va hacia donde le toque”.