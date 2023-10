Shakira menospreció a Piqué en pleno concierto de Carlos Vives: “Ese tipo...”

Carlos Vives se presentó el pasado fin de semana en Miami. Sin embargo, en medio del concierto apareció Shakira, lo que fue una sorpresa para el artista samario y para los asistentes, pues tan solo la organización sabía de su presencia en el evento.

“¡No se lo esperaba!”, dijo la barranquillera, tras hacer presencia en el escenario junto a su colega y compatriota, quien estalló de alegría al verla en el Kaseya Center.

Carlos Vives llegó a Miami, donde Shakira está radicada desde hace meses, y por eso se dio el encuentro Fotografía por: Instagram

La pulla de Shakira a Piqué en concierto de Carlos Vives

Resulta que los artistas colombianos aprovecharon el momento para interpretar en vivo su canción La bicicleta. No obstante, en medio de la interpretación hubo un cambio de letra para evitar nombrar a Gerard Piqué.

“Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta que, si a este tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, cantó la atlanticense, dejando al público bastante sorprendido.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar y allí surgieron comentarios como: “Ella no deja de tirarle, pues pudo haber cantado la letra común y corriente”, “que Dios me libre de una ex como Shakira” y “Piqué no dice nada de ella, pero ella tampoco lo suelta”.

¿Se acabó la paz entre Shakira y Piqué?

El menosprecio de la colombiana al catalán en el concierto de Carlos Vives fue, para muchos, prueba de que los aires de calma que les rodeaban han llegado a su fin y han vuelto los tiempos de turbulencia.

Cabe recordar que Tonino Mebarak, el hermano de la cantante de 46 años, habría solicitado al exfutbolista a mediados de octubre que cesara los ataques en contra de su familiar, pues su padre se encontraba en delicado estado de salud y estaban enfocados en su recuperación.

Así lo informó el diario El Nacional de Cataluña: “Le ha pedido que cese cualquier batalla contra Shakira, lo mismo para ella. Ahora mismo quieren centrarse en la salud de William, ya que según varios medios de comunicación son los últimos meses de su vida”.

Y es que según el periodista y paparazzi Jordi Martin, quien le ganó recientemente una batalla legal a Gerard y Clara Chía, el español planeó un complot para exponer aquellos testimonios en los cuales, supuestos trabajadores de la cantante, la acusan de maltrato laboral.