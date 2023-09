Yeison Jiménez mostró inéditas fotos de su pasado y recordó duros momentos

Yeison Jiménez es un cantante de música popular que goza de gran reconocimiento entre el público colombiano, gracias a canciones como Ya no mi amor y Aventurero, así como a su participación en Yo me llamo y La voz, concursos musicales del canal Caracol en los cuales se desempeñó como jurado calificador.

Sumado a los ingresos que genera el artista caldense con sus canciones, ha invertido otros negocios que también le dejan muy buenas ganancias, como su criadero de caballos. Sin embargo, esta fortuna es resultado de un gran trabajo y esfuerzo, pues hace varios años su realidad era muy diferente.

Yeison Jiménez no nació en ‘cuna de oro’ y eso lo ha dicho él mismo en varias ocasiones. Como muestra de esto, compartió en redes sociales unas inéditas imágenes de su álbum familiar, captadas en su etapa de adolescencia, cuando tenía problemas en casa.

Yeison Jiménez y su familia Fotografía por: Captura de pantalla TikTok Yeison Jiménez

“Incluso en los tiempos más difíciles sabía que Dios me tenía para grandes cosas. Con muchísimo trabajo duro, sin dormir, sin comer y moviéndome de un lado para otro. Al fin llegué hasta aquí; cumpliendo el sueño de ese pelado de Manzanares que quería llevar su música a todas partes del mundo y lo está logrando. El camino siempre va a ser duro, pero solo los valientes, los que persisten, son los que llegan”, afirmó en la descripción a las imágenes.

El reconocido artista concluyó su publicación con unas palabras de motivación a quienes le siguen en redes sociales, por medio de las cuales los incentivó a cumplir sus sueños, aunque parezcan imposibles.

La estrategia de ahorro de Yeison Jiménez

En entrevista para el podcast Inversionistas al desnudo, el intérprete de No tengo ni necesito aseguró que llegó a crear un “imperio” ahorrando el dinero que le sobraba de su trabajo en Corabastos, una de las plazas de mercado más grandes de Colombia, en donde cargó bultos y vendió aguacates.

“Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos (colombianos), porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y cuando me daba cuenta ya recogía un millón de pesos”, aseguró el músico, quien invirtió el dinero ahorrado en grabar sus primeras canciones, aunque estas no tuvieron mucho éxito.

Por último, Yeison Jiménez señaló que, gracias a la educación financiera que ha adquirido y a sus negocios, es uno de los tres exponentes de música popular más ricos del país. No obstante también admitió haber perdido unos cuatro mil millones de pesos en emprendimientos que no resultaron.

“En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis…”, concluyó.