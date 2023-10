Presentadora de ‘Día a día’ rechazó a famoso galán casado que la invitó a salir

Día a día es un programa matutino que se transmite desde hace 22 años por la señal del canal Caracol. Allí hay una gran variedad de presentadores, entre estos Sandra Posada, quien destaca por ser la corresponsal en Medellín.

Además, esta joven comunicadora hizo parte de La red durante algunos capítulos, en reemplazo de Mary Méndez, que estuvo de vacaciones.

Sandra Posada ha destacado en ‘Día a día’ por su carisma con el público Fotografía por: Instagram Sandra Posada

Presentadora de ‘Día a día’ reveló secreto de famoso que quería conquistarla

La confesión de la periodista se dio en una entrevista con La mesa de trabajo, programa de humor en el que participan Frank Martínez, ‘Chicho’ Serna y Adrián Parada, comediantes y exparticipantes de MasterChef Celebrity Colombia.

De acuerdo con su relato, un famoso “galanazo” —según ella misma lo describió— comenzó a escribirle por Instagram y no le vio ningún problema en responderle, pues los elogios eran hacia su trabajo.

“Empezó diciéndome: ‘Soy tú fan número uno’. Yo le escribí: ‘Muchísimas gracias’, pues yo como que toda sana. Con el muchísimas gracias le abrí la posibilidad a que me siguiera hablando, y no fue una vez, fueron muchas veces”, explicó inicialmente Sandra Posada.

¿Qué pasó con el galán que quería conquistar a la presentadora de ‘Día a Día’?

Los mensajes de este hombre comenzaron a ser cada vez más recurrentes. Incluso, la antioqueña señaló que recibió varias invitaciones a salir, aun cuando su pretendiente estaba comprometido y sabía que ella también tenía pareja.

“Un día me dijo: ‘Sé que vienes para Bogotá ¿por qué no nos vemos? Te invito a comer’ ¡Pero además es un galanazo! (...) Yo dije: ‘No, muchísimas gracias, no puedo’; pero ya llegó un momento en que la conversación iba subiendo de tono…”, añadió la comunicadora.

Sandra Posada mencionó que, para quitarse de encima a este famoso, del que no quiso dar el nombre, tuvo que optar por recordarle en cada invitación que ambos tenían sus respectivas relaciones amorosas, entonces si querían salir sería en plan de parejas.

Las reacciones a la revelación de la presentadora de Día a Día se suscitaron de inmediato a través de las redes sociales, y destacaron algunos comentarios, como: “Me parece muy bien que esta mujer se haya dado su lugar”, “muchos creen que por lindos y famosos todas caen y aquí hay una muestra de que no es así”, “ojalá hubiera dado nombre para que la esposa sepa con quién está casada” y “lo sacó espantado”.