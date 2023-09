Esposa de Yeison Jiménez confesó que perdió un bebé: “me decepcionaba, lloraba”

Yeison Jiménez y su esposa, Sonia Restrepo, son los protagonistas de la portada de la más reciente edición de la revista Vea. En medio de la conversación que sostuvieron con el medio de comunicación, hablaron, entre otras cosas, de los difíciles momentos que pasaron a causa de la pérdida de un embarazo que tuvo Restrepo. “Duré mucho tiempo haciéndome pruebas y me decepcionada y lloraba”, recordó.

Según relataron, cuando se conocieron y empezaron una relación amorosa, Sonia ya tenía una hija. Yeison, sin ser el padre de la menor, la acogió como si lo fuera, y formó una familia con Sonia y la pequeña. Tiempo después, cuando quisieron intentar tener su primer hijo juntos, el segundo de Sonia, el embarazo no se daba. De acuerdo con lo que explicaron, la concepción era difícil porque, siete años atrás, Restrepo había perdido un bebé.

Ante la imposibilidad de quedar embarazada, la pareja desistió después de intentarlo por varios meses. Finalmente, y sin esperarlo, el milagro ocurrió. “Él (Yeison) me dijo un día: ‘mi amor, te veo diferente, te brillan los ojos, te veo extraña’. Yo le dije que sería maravilloso pero que no se hiciera ilusiones. Un día llegó a la casa con una prueba, me la tomé y le dije: ‘mira, no estoy embarazada’. Mi esposo me contestó: ‘no, sí estás, hay dos rayitas’. Estaba muy asustada, me daba tanto miedo ilusionarme que ni me había dado cuenta”, contó ella a la revista Vea.

Fue así que, meses después, nació Thaliana, quien hoy tiene cinco años.

Yeison Jiménez y su esposa aseguraron que quieren más hijos pero que les da miedo traerlos a un mundo tan ‘complicado’. Fotografía por: Giorgio del Vecchio

¿Yeison Jiménez y Sonia Restrepo quieren más hijos?

De acuerdo con lo que comentó la pareja, aunque la idea de tener más hijos les encantaría, la actualidad social del mundo se los impide. Yeison destacó que le da miedo traer más hijos a un mundo en el que las cosas están tan complicadas.

“Ya tenemos dos niñas y si tú me preguntas, quisiera 5,6, pero este mundo está muy complicado, tantas drogas, tanta desinformación, ahora lo malo se volvió bueno, a mí me da miedo eso”, reiteró el cantante de música popular. Yeison destacó que le gusta su rol de papá y que, por lo mismo, lo vive con toda su energía.

“Tengo como prioridad mi familia, mis hijas y mi esposa. Saben que cuando no estoy trabajando, yo soy de ellas, para mí no hay prioridad distinta a la familia, ni rumbas, ni restaurantes, ni nada”, añadió en la entrevista.