Fuera de ‘MasterChef’, Zulma Rey envió nuevo mensaje a Carolina Acevedo ¿Qué dijo?

La actriz Zulma Rey se despidió de MasterChef Celebrity Colombia y de Carolina Acevedo en el capítulo 94, transmitido en la noche del 10 de septiembre. Sin embargo, al día de hoy su salida continúa siendo tema de conversación entre los televidentes, pues se refirió por primera vez al respecto fuera de la competencia.

El pronunciamiento de la bogotana se dio en medio de una entrevista que publicó la cuenta de Instagram del programa, días después de conocerse su eliminación.

Allí, Zulma Rey confirmó que su relación con Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity no fue buena y por eso se lo hizo saber en su mensaje de despedida, cuando le dijo: “Nunca te entendí”.

“¿Te quedó alguna ‘espinita’ por sacarte?”, le preguntaron a la actriz que interpretó a Yennifer Guiza en A mano limpia, quien contestó: “No, la última me la saqué con el ‘nunca te entendí', porque ahí le di a entender que no me cayó bien”.

Otras de las dudas que respondió Zulma Rey, fue la de su mejor jugada en el programa de cocina y ella, muy orgullosa, presumió el momento en que fue la primera elegida dentro del top 10 de famosos.

Los seguidores de Zulma Rey aplaudieron en redes sociales su despedida de Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué se dio la salida de Zulma Rey en ‘MasterChef Celebrity’?

La decisión tomada por Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría, jurados del programa, se conoció tras un reto libre en el que la actriz apostó por hacer un lomo desmechado en salsa velouté (aderezo de origen francés a base de mantequilla), acompañado por cebollas en julianas y puré de papa.

Sin embargo, el error que condenó su preparación fue la falta de salsa en la proteína, pues a pesar de haber emplatado con bastante velouté, la quitó por atender la recomendación de ‘El Negrito’, quien le dijo que era mejor no ponerla en el plato porque daba la impresión de estar grasoso.

“Está muy bien sazonada, con el tomillo y el ajo. Todo es correcto, pero falta una salsa”, aseveró Jorge Rausch, tras lo cual Chris Carpentier agregó: “La decoración está muy bien, pero el emplatado hubiera podido quedar mejor con una salsa, eso hace que se vea lindo y tenga un sabor divino”.

“Yo te quiero dar las gracias por venir. Siempre digo que no es fácil venir a ‘MasterChef’ porque ustedes son profesionales en otros ambientes y campos, en donde se sienten más cómodos; por eso agradezco conocer a seres humanos tan auténticos como tú”, le dijo Claudia Bahamón a Zulma Rey al despedirla.