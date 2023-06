Zulma Rey: edad, cirugías, novio y más de la participante de MasterChef Celebrity

Van pocas semanas al aire de MasterChef Celebrity Colombia 2023 y los comentarios sobre la participación de cada uno de los famosos no se han hecho esperar. El pasado domingo 4 de junio se realizó la primera prueba de eliminación en la que el humorista y actor Vargasvil no convenció a los chefs Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, y tuvo que abandonar la cocina más famosa del mundo.

¿Quién es Zulma Rey?

Una de las concursantes que más ha dado de qué hablar es Zulma Rey. La actriz se ha dado a conocer en el mundo de la televisión por su participación en múltiples producciones colombianas como Pedro el escamoso, Pandillas, guerra y paz, Francisco el matemático, Oye bonita, A mano limpia, Chica vampiro, Sinú, río de pasiones, entre otras.

¿Cuántos años tiene Zulma Rey?

Su nombre completo es Zulma Katherine Ortiz Rey; además de actriz, también se ha desempeñado como modelo. Nació en Bogotá el 30 de enero de 1988 y actualmente tiene 35 años. En su cuenta de Instagram supera los 350 mil seguidores y sus fotos y videos son constantemente elogiados por ellos, quienes elogian su belleza.

¿Quién es el novio de Zulma Rey?

La vida sentimental de la actriz ha sido un poco polémica. Hace un tiempo, protagonizó un escándalo de violencia con su pareja, el también actor Andrés Fierro.

Aunque estuvieron distanciados por un tiempo, se volvieron a dar otra oportunidad por lo que ha sido criticada en redes sociales. En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, afirmó estar muy feliz y enamorada. “En esta última temporada vamos bien, vamos como un añito largo y vamos a ver qué pasa. Se ha portado bien y yo me he portado muy bien. Yo sé que de pronto me van a dar palito, pero creo que todos somos tóxicos de muchas formas y no somos perfectos. Tenemos que intentar ser los menos tóxicos, cada día, y ser felices”.

De igual manera, la actriz aseguró que todavía siguen conociéndose el uno al otro. “Siento que el amor se construye todos los días, no somos perfectos y no es fácil entenderse con una persona que es diferente a ti. Pero vamos creciendo juntos, autoconociéndonos y conociendo a la otra persona, podemos ver si hacemos clic’ y pasarla bien”.

Zulma Rey y Andrés Fierro Fotografía por: Arturo Rodriguez

Cirugías de Zulma Rey

La participante de MasterChef Celebrity ha tenido un evidente cambio físico con el paso de los años. Aunque muchos de sus seguidores han afirmado que la actriz se ha sometido a varios procedimientos estéticos, en una entrevista con RCN aclaró que solo ha sido una y lo demás ha sido por la buena alimentación y la disciplina con el ejercicio.

“Me quité las ojeras y nada más. Me pasó algo muy chistoso porque me dijeron: ‘Zulma que un cirujano te hace lo que quieras. Que le hagas publicidad y te hace lo que quieras’. Y yo bueno, pues me voy a quitar las ojeras. Mis amigos decían: ¿cuáles ojeras? Y yo sí, las bolsitas que se le marcan a uno. “Me quité las ojeras y nada más. Me pasó algo muy chistoso porque me dijeron: ‘Zulma que un cirujano te hace lo que quieras. Que le hagas publicidad y te hace lo que quieras’. Y yo bueno, pues me voy a quitar las ojeras. Mis amigos decían: ¿cuáles ojeras? Y yo sí, las bolsitas que se le marcan a uno”.