¿Feid bloqueó en Instagram a Anuel AA? Esto dijo el ex de Karol G

Anuel AA sigue generando polémica mundial por los recientes dedicatorias e indirectas a su ex Karol G y el supuesto nuevo novio de ella, Feid. Sin saber si ha existido alguna cercanía previa entre los tres cantantes urbanos, los internautas no pierden de vista los movimientos del puertorriqueño, quien no ha dudado en mencionar directamente los nombres y usuarios de redes sociales de los colombianos.

Luego de aclarar la participación que tuvo J Balvin en el videoclip de Mejor que yo, canción que Anuel dedicó a Karol G; el rapero de 30 años volvió a ser noticia hace unas horas por revelar una actualización en su supuesta ‘disputa’ con Feid y su exnovia.

¿Feid le respondió a Anuel AA?

A pesar de que los intérpretes de FRIKI han mantenido el silencio sobre las indirectas de Anuel y se han enfocado en solo hablar públicamente sobre su música, las últimas declaraciones del ex de Yailin ‘la más viral’ indicarían que el Ferxxo ya habría marcado un precedente al comportamiento de su colega. Hace unas horas, el puertorriqueño dedicó un mensaje a las madres en su día, pero finalizó con otra ‘pulla’ para los dos paisas.

“Feliz día de las madres a todas esas madres GUERRERAS, LUCHADORAS, HERMOSAS Y BELLAS ALREDEDOR DEL MUNDO ENTERO. USTEDES SON LAS MEJORES 🤩🤩🤩🤩Perooooo….. SABEN QUE?????? ME ACABÉ DE DAR CUENTA DE Q ME BLOQUIARON EN IG AHORA MISMO O ANOCHE. ADIVINEN… QUIEN Y PORQUE ???? PARECE QUE ALGUIEN SE PUSO CELOSOOOOO Y SE ENCABRONOOO”, escribió sin revelar nombres, pero sus internautas interpretaron que se trataba de Feid, por poner emoji de corazón verde, color que usa el reguetonero colombiano.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Si te bloquearon fue por intenso”, “Pana, Anuel tiene q stalkear duro a feid si se dió cuenta q feid lo bloqueo “ahora mismo o anoche””, “Este Man le da más publicidad al Feid que a él mismo”, “Si para brillar tienes que apagar la luz de otros. Entonces no eres REAL HASTA LA MUERTE”, comentaron varios de sus seguidores.