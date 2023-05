Video: Karol G cantaba temas de Alicia Keys antes de ser famosa

Los fanáticos de Alicia Keys y Karol G en Colombia quedaron anonadados con su presentación de anoche en el Movistar Arena de Bogotá. Para la cantante de soul, jazz, blues, pop, y algo de reggae, era su primera vez en el país, lo que nadie se esperaba era que ‘La Bichota’ fuera a aparecer sorbe el escenario para cantar a dúo con la estadounidense.

La paisa de 32 años pisó el escenario con su canción Mientras me curo del cora con la que recibió aplausos y gritos desenfrenados de los asistentes, en video se ve a Keys bailando el tema mientras la colombiana canta. Posteriormente, ambas colegas interpretaron, en español y en inglés, el éxito de la norteamericana No One.

Karol G cantaba canciones de Alicia Keys siendo joven

Hoy, mientras sus fanáticos siguen asimilando lo sucedido ayer en la capital colombiana, otros seguidores de Karol G han recordado el pasado de la colombiana, quien antes de ser famosa grababa covers de diferentes canciones y las publicaba en YouTube. Hasta el momento, la intérprete de TQG no se ha pronunciado al respecto, pero no hay duda que anoche fue otro de los tantos sueños cumplidos.

En el video de hace trece años, cuando Karol G tenía solo 19 años, se le ve muy diferente a como luce ahora, con su cabello oscuro e interpretando la canción de su colega Try sleeping with a broken heart, lanzada en el 2009. Para ese entonces, ni la misma joven se imaginaría que más de una década después estaría en el mismo escenario cantando con la famosa una de sus canciones favoritas.

