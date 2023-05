¿Karol G borró las fotos con Anuel porque su “novio celoso” la obligó?

En febrero de este año Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA regresó a la soltería al confirmar el fin de su matrimonio con Yailin ‘la más viral’, la dominicana de 20 años que se convirtió en su esposa en julio del 2022 y que dio a luz a la segunda hija mujer del rapero, Cattleya. Desde entonces, además de ser relacionado con otras mujeres, otro grupo de fanáticos no pierden la esperanza de un posible regreso entre él y Karol G, a pesar de que a la colombiana la relacionan sentimentalmente con Feid.

Los rumores habrían llegado hasta oídos del puertorriqueño, quien ha aprovechado sus últimos conciertos y lanzamientos musicales para enviarles “indirectas muy directas” a los dos paisas reguetoneros. Primero, el rapero de 30 años recordó a su exnovia ‘La Bichota’ en medio de uno de sus conciertos en Estados Unidos. El artista cambió la letra de su reciente canción Más rica que ayer y se refirió a los rumores de una relación entre Karol G y Feid. “¿Será que Feid la dejó?”, dijo durante el show en Miami. Por las mismas fechas volvió a referirse a su ex al recordar el tatuaje que se hizo en su honor mientras eran novios hace unos años. “Yo ya ni estoy con Karol G, pero el tatuaje no me lo he borrado”, dijo mostrando su espalda con el tatuaje intacto.

¿Karol G borró sus fotos con Anuel y él reaccionó?

La semana pasada, Anuel vovlió a ser noticia por dedicarle a la paisa de 32 años su reciente canción Mejor que yo. Sin recibir una respuesta directa y pública de su parte, los seguidores no dudaron en “revisar” las redes sociales de la colombiana y se percataron que las fotos con su expareja ya no estaban. Mismo rumor que circuló hace unos meses y que ella desmintió.

Esta vez sería cierto, pues en el feed de Instagram de la cantante ya no se ve ninguna de las amorosas fotos que compartió mientras sostuvo varios años de noviazgo con Anuel. Desde entonces, varios de sus fanáticos interpretaron el acto como una respuesta a las recientes indirectas que ha realizado el reguetonero. El puertorriqueño se habría enterado y lo confirmó durante un concierto en Texas. “No creo que esa fuiste tú, la que borraste todas las fotos, yo creo que fue tu novio celoso”, aseguró Anuel antes de interpretar Secreto, canción con la que la pareja confirmó su relación en el 2019.