¿J Balvin ayudó a Anuel en su dedicatoria a Karol G? Esto dijo el ex de la paisa

Anuel AA sigue generando polémica mundial por los recientes dedicatorias e indirectas a su ex Karol G y el supuesto nuevo novio de ella, Feid. Sin saber si ha existido alguna cercanía previa entre los tres cantantes urbanos, los internautas no pierden de vista los movimientos del puertorriqueño, pues aseguran que no tiene límites a la hora de hablar de su pasado o sus exparejas.

Te puede interesar: Mamá de Luis Miguel: el cantante publicó, por primera vez, foto con su progenitora

Otro artista que quedó inmerso en la polémica, sin saberlo, fue J Balvin, pues el colombiano aparece en el videoclip de la canción Mejor que yo, la misma que hace unos días lanzó Anuel y que dedicó a su exnovia Karol G. Aunque el también paisa no canta en el tema, solo se le ve durante unos minutos al final del video para anunciar su próxima colaboración musical.

Anuel AA defendió a J Balvin

Esta unión marcaría el regreso de J Balvin a la música después de seis meses de ausencia, pero lo que más ha llamado la atención es su actitud “desleal”, según sus seguidores, hacia Karol G, pues para muchos es evidente la fuerte amistad que hay entre ambos colombianos. Entre las críticas más comunes están que el paisa de 38 años no debería ayudar al boricua en su estrategia de dedicatoria a su ex.

Más de Anuel AA: ¿Karol G borró las fotos con Anuel porque su “novio celoso” la obligó? Anuel AA sigue lanzando dardos a su ex Karol G y a Feid, supuesto nuevo novio de la cantante. Así reaccionó el puertorriqueño cuando su ex aparentemente borró sus fotos de las redes sociales. Leer aquí ¿Karol G borró las fotos con Anuel porque su “novio celoso” la obligó? Foto: ¿Yailin reaccionó a la dedicatoria de Anuel AA a Karol G? La exesposa de Anuel AA, Yailin ‘la más viral’, preocupó a sus seguidores por su salud, pues publicó una confusa foto, minutos después de que el padre de su hija le dedicara públicamente una canción a Karol G. Me interesa Foto: ¿Yailin reaccionó a la dedicatoria de Anuel AA a Karol G?

Por tal motivo, el mismo Emmanuel Gazmey Santiago usó sus redes sociales para defender a su colega y revelar más detalles de sus “sentimientos” sobre los últimos mensajes que le ha dejado a la colombiana de 32 años. “Óiganme pues… José Balvin, el brother no sabía que yo iba taguear a karol, ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el vídeo conmigo y escucho la canción. Ustedes saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia. Él no sabía. Es que ni yo sabía que yo iba a taguear a la reina hasta que llego el momento de escribir el caption, que me salió del corazón jaja”, confesó.

Vea también: Video: ¿Yailin, exesposa de Anuel, se sabe las canciones de Karol G? Así las cantó