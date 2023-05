Foto: ¿Yailin reaccionó a la dedicatoria de Anuel AA a Karol G?

Desde sus inicios, en enero de 2022, Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ fueron blanco de críticas por su polémica relación y lo rápido que la estaban viviendo. Solo semanas después de haber hecho público su amor, la dominicana de 20 años confirmaba que estaba comprometida con el puertorriqueño de 30. A los siete meses, en julio del mismo año, la pareja se casó en una ceremonia civil e iniciaron a protagonizar rumores de embarazo.

Sin embargo, unos meses después como marido y mujer y a la espera de su primer hijo juntos, la pareja decidió ponerle fin a su relación. En febrero de 2023, Emmanuel Gazmey Santiago, regresó al ‘ruedo’ de la soltería y desde entonces se la ha relacionado con varias mujeres de la industria, incluso con su ex la colombiana Karol G.

Los exesposos Anuel AA y Yailin 'La más viral' explicaron por qué llamaron a su hija recién nacida Cattleya Gazmey Redman. Fotografía por: Instagram

¿Anuel AA extraña a su ex Karol G?

La expareja volvió a sonar desde hace unos días por las “indirectas muy directas” que ha realizado el rapero a su ex y Feid, el paisa que supuestamente sería el nuevo amor de la colombiana. El artista cambió la letra de su reciente canción Más rica que ayer y se refirió a los rumores de una relación entre Karol G y Feid. “¿Será que Feid la dejó?”, dijo durante el show en Miami. Por las mismas fechas volvió a referirse a su ex al recordar el tatuaje que se hizo en su honor mientras eran novios hace unos años. “Yo ya ni estoy con Karol G, pero el tatuaje no me lo he borrado”, dijo mostrando su espalda con el tatuaje intacto.

Hace solo unas horas, el puertorriqueño le dedicó a la paisa de 32 su más reciente canción Mejor que yo. “#MejorQueYo. Te la dedico bebe @karolg”, escribió junto a un video donde canta una estrofa de la canción, “Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él”, dice la letra del tema.

¿Qué dijo Yailin sobre la dedicatoria de Anuel a Karol G?

Seguido de la publicación de Anuel, su ex dominicana se pronunció en redes sociales al publicar una foto en sus ‘historias’ de Instagram. Varios de sus 7.5 millones de seguidores se preocuparon por la salud de la cantante, pues contrario a lo que pensaban, su reaparición no era para hablar de la canción de su ex. A través de una confusa foto, se puede detallar una mano con vendas y tubos de canalización hospitalaria.

Hasta el momento se desconoce si se trataba de una imagen actual de la cantante, o de su bebita con su ex, lo que sí especularon varios internautas es que, probablemente, no había reaccionado muy bien a la reciente estrategia de Anuel AA. Minutos después, Yailin eliminó la publicación. “Creo que le dió un soponcio después de escuchar la canción de anuel dedicándole a karol g. Ella no aguanto eso tan fuerte”, “Le dio el soponcio con la canción de anuel”, “Todo lo que hace el papá de su hija le debe estar afectando”, “Ese tipo no se que les hace , por qué todas quedan con un trauma que man tan tóxico en serio”, “Pues con esa publicación de anuel yo creo que le dió de todo..”.