Luego de su separación de Luz Galeano, la mamá de su hijo Andy Rivera, el cantante Jhonny Rivera no se había vuelto a mostrar en otra relación amorosa, aunque sí ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres.

Desde hace un año, se venía rumorando en redes sociales que el intérprete de Te amo en silencio tenía una nueva novia, pero él mismo se encargó de desmentirlo asegurando: “me tienen bombardeado con una cosa que salió en una página: una supuesta novia que tengo. Eso no es verdad. Falso, falso”, dijo.

Jhonny Rivera y Jenny López son novios

Aunque habían circulado varias fotos donde Jhonny Rivera y su colega Jenny López aparecían muy junticos, los dos artistas lo habían negado. De hecho, la joven, quien al parecer es casi 30 años menor que él, había asegurado: “Jhonny es mi jefe, ha sido mi guía, lo adoro, es mi amigo, me ha ayudado de la manera que ustedes no se imaginan, ha sido una persona guía y clave en mi carrera y en mi vida porque me ha dado muchos consejos, pero Jhonny no es nada mío”.

Ahora, un año después de esas declaraciones, la misma artista confirmó que sí son pareja, luego que en redes sociales volvieron a filtrar fotos juntos. A través de su cuenta de Instagram, Jenny aclaró: “paso a saludarlos, a contarles, más bien aclararles una duda que tienen muchos de ustedes desde hace varios días y, quiero contarles que sí, sí tengo una relación con Jhonny, pero quiero contarles la historia como es y desde el principio”, comenzó diciendo.

¿Cómo inició la historia de amor de Jhonny Rivera y su novia Jenny López?

Varios internautas han opinado sobre la relación del cantante, resaltando que él es mayor que ella. “Es extraño ver que esta niña se ve menor que el hijo de él, si no fuera famoso también estarían”, “que disfruten ese momento al final la edad solo es un número”, “yo de ella me hubiera quedado con el hijo”.

Luego de recibir tantos comentarios, la joven apareció en sus redes para explicar cómo comenzó su romance, aclarando que no fue desde que ella era menor de edad como se ha rumorado. “Yo desde hace muchos años, desde que era una niña, canto. Me dedico a la música… Cuando tenía 16 años Jhonny cantaba en un pueblo que se llama la Independencia Tambo en el Cauca y ahí por medio de doña Julieta Rivera, que es la hermana, le pedimos la oportunidad para cantar Empecemos de cero”.

Desde ese momento, comenzaron a tener una relación laboral más estrecha. “Yo terminé trabajando de planta con Johnny con la agrupación, pero hasta ese momento nunca hubo ningún acercamiento amoroso, por el contrario, solamente amistad”.

Tiempo después, ella se convirtió en una de las coristas de la agrupación de Jhonny. En una oportunidad, el cantante le celebró un cumpleaños a ella y, desde entonces, ambos comenzaron a sentir algo más que un cariño por trabajo. “Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita, aparte porque me parece que es un hombre lleno de cualidades. Cuando yo ya cumplí los 20 él también me manifestó, pues que había una atracción y decidimos iniciar una relación”.