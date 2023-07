Premios Juventud: Shakira dio emotivo discurso. “Me inspiran a no rendirme”

Este jueves se llevaron a cabo los Premios Juventud 2023, en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, un evento que exalta lo mejor de la música latina, al cual llegaron múltiples artistas. Desde la alfombra roja, las estrellas mostraron sus mejores looks y aunque hubo muchos ganadores, sin duda la que arrasó fue Shakira.

Te puede interesar: Andrea Valdiri tomó radical decisión con su cuenta de Instagram

AME4661. SAN JUAN (PUERTO RICO), 20/07/2023.- Rawayana y Manuel Medrano posan en la alfombra roja de los Premios Juventud hoy, en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico). La cantante colombiana Shakira se alzó este jueves como la máxima ganadora de la vigésima edición de los Premios Juventud en Puerto Rico con ocho galardones, seguida por Karol G y Peso Pluma, ambos con cinco. EFE/ Enid M. Salgado Fotografía por: Enid M. Salgado

Shakira hizo historia en los Premios Juventud

La cantante barranquillera dejó en alto el nombre de Colombia. Gracias a sus éxitos como TQG, junto a Karol G; Music Sessions #53, con Bizarrap y Monotonía, con Ozuna, fue premiada con ocho galardones durante la noche convirtiéndose en la favorita del año.

Más noticias de Shakira Shakira respondió a críticas por ‘Music Sessions #53’: “no soy una empleada” Shakira reveló que varias personas le dijeron que no lanzara la canción con Bizarrap, que incluye indirectas a Piqué y su novia Clara Chía. Leer aquí: Shakira respondió a críticas por ‘Music Sessions #53’: “no soy una empleada” Shakira habló del dolor que sintieron sus hijos: “no pudimos darles una familia” Una vez más, Shakira abrió su corazón en la revista ‘People en Español’ y habló de los planes y sueños que tiene con sus hijos Milan y Sasha luego de su separación de Piqué. Leer aquí: Shakira habló del dolor que sintieron sus hijos: “no pudimos darles una familia”

Shakira llegó vestida de rojo, con un corto vestido con aberturas con el que presumió sus piernas y unos tacones de plataforma abrochados al tobillo. Cuando la cantante pasó al escenario para brindar sus palabras de agradecimiento, no dudó en mencionar no solo a su equipo de trabajo, sino también a todos sus fanáticos que la han apoyado en cada paso de su carrera artística: “no saben lo feliz que estoy de volver a la isla, a esta isla que adoro, de encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto, gracias, de verdad. Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico con quien estoy muy agradecida y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma ustedes hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad”, dijo muy emocionada.

Por supuesto, sus seguidores no dudaron en felicitarla y dejarle mensajes llenos de amor en su cuenta de Instagram donde tiene 87,9 millones de seguidores: “Shakira Isabel pa’ las que sea contigo.TE AMAMOS”, “recibe el amor que has cosechado porque has regado terreno fértil independiente de la sequía que siempre es inevitable”, “ella representa muy bien a los latinoamericanos. Es grande y será una completa leyenda con el paso del tiempo”, “qué bello se expresa, se nota su preparación. Una artista completa todo lo que canta es un exitazo”.

Lista completa de ganadores de Premios Juventud 2023

Artista Premios Juventud Masculino

Peso Pluma



Artista Premios Juventud Femenina

Shakira



Grupo o Dúo Favorito Del Año

Ha*Ash



Premio Ídolo de la Juventud

Alejandra Espinoza



Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Agente de Cambio

Camila Cabello



La Nueva Generación Femenina

Kenia Os



La Nueva Generación Masculina

Bizarrap



La Nueva Generación Regional Mexicano

Peso Pluma



Artista On The Rise Masculino

Eladio Carrión



Artista On The Rise Femenina

Danna Paola



Mi Artista Favorito de ‘Streaming’

Karol G



Los Mejores ‘Beatmakers’

Bizarrap



Mejor Canción En Pareja

‘Beso’ - Rosalía & Rauw Alejandro



Mejor Canción Para Mi Ex

‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ - Bizarrap & Shakira



Colaboración OMG

‘Despechá Rmx’ - Rosalía & Cardi B



Girl Power

‘TQG’ - Karol G & Shakira



Mejor Urban Track

‘TQG’ - Karol G & Shakira



Agente de Cambio

Emmanuel Estuardo Yoque, cantante de ópera



Mejor Mezcla Urbana

‘Hey Mor’ - Ozuna & Feid



Mejor Álbum Urbano Masculino

‘Un Verano Sin Ti’ - Bad Bunny



Mejor Álbum Urbano Femenina

‘Mañana Será Bonito’ - Karol G



Mejor Canción Dembow

‘To’ Esto Es Tuyo’ - Natti Natasha



Mejor Colaboración Dembow

‘Delincuente’ - Tokischa, Anuel AA & Ñengo Flow



Mejor Canción Trap

‘Coco Chanel’ - Eladio Carrión & Bad Bunny



Pop Track del Año

‘Bailé Con Mi Ex’ - Becky G



La Mezcla Pop del Año

‘Contigo’ - Sebastián Yatra & Pablo Alborán



Mejor Álbum Pop

‘HAAshtag’ - Ha*Ash



Mejor Canción Pop/Urbano

‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ - Bizarrap & Shakira



Mejor Colaboración Pop/Urbano

‘TQG’ - Karol G & Shakira



Mejor Álbum Pop/Urbano

‘Motomami’ - Rosalía



Mejor Canción Regional Mexicana

‘Calidad - Grupo Firme & Luis Mexia ‘Ella Baila Sola’ - Eslabón Armado & Peso Pluma



Mejor Colaboración Regional Mexicana

‘PRC’ - Peso Pluma & Natanael Cano



Mejor Fusión Regional Mexicana

‘Un X100to’ - Grupo Frontera & Bad Bunny



Mejor Álbum Regional Mexicano

‘Sembrando’ - Peso Pluma



Tropical Hit

‘La Bachata’ - Manuel Turizo



Tropical Mix

‘Monotonía’ - Shakira & Ozuna



Mejor Álbum Tropical

‘Fórmula, Vol. 3′ - Romeo Santos



La Coreo Más Hot

‘Mayor Que Usted’ - Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin Y Yandel



Video Con El Mensaje Más Poderoso

‘La Reina’ - Maluma



Quiero Más

Kenia Os



Juntos Encienden Mis Redes

Rosalía Y Rauw Alejandro



Mejor Fandom

Keninis - Kenia Os



Social Dance Challenge

‘TQG’ - Karol G & Shakira



Mi Favorite ‘Trendsetter’

Bad Bunny



Mi Actor Favorito

Gabriel Soto – Mi Camino Es Amarte & Soltero Con Hijas



Mi Actriz Preferida

Michelle Renaud – La Herencia



Me Enamoran