Daniela Ospina reveló la fecha en la que nacerá su hijo con Gabriel Coronel

Desde hace unas semanas se habla de un nuevo embarazo en el mundo del espectáculo. Se trata de Daniela Ospina, quien está en la dulce espera de su segundo hijo, el primero con su novio Gabriel Coronel.

Te puede interesar: Elianis Garrido: edad, cirugías, su esposo Álvaro Navarro y más de la presentadora

Daniela Ospina y Gabriel Coronel Fotografía por: Premios Lo Nuestro

La empresaria y el actor sostienen una relación sentimental desde hace más de un año. Desde que hicieron público su romance hablaron de muchos planes a futuro como tener un hijo y llegar al altar. Actualmente la pareja está comprometida y espera a su primer bebé.

Más noticias de Daniela Ospina Daniela Ospina furiosa por criticas en redes. Aquí su contundente respuesta “Mujeres, no estamos en competencia, estas redes no son para una guerra”. ¿Cuál fue el motivo de su molestia? Aquí te contamos. Leer aquí: Daniela Ospina furiosa por criticas en redes. Aquí su contundente respuesta ¿Qué le pasó a Daniela Ospina con su embarazo? La modelo vivió difícil momento Daniela Ospina está embarazada de Gabriel Coronel, su futuro esposo. La empresaria está en la dulce espera de un niño. Leer aquí: ¿Qué le pasó a Daniela Ospina con su embarazo? La modelo vivió difícil momento

¿Cuándo nacerá el hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

El 3 de mayo, Daniela Ospina y Gabriel Coronel anunciaron que se convertirán en padres. El actor se estrenará en esa faceta, mientras que para la modelo será su segundo bebé, pues su primogénita Salomé nació fruto de su matrimonio con el futbolista James Rodríguez.

A los pocos días del anuncio la pareja realizó la celebración para el descubrimiento del género del bebé confirmando que se trata de un niño a quien le pondrán Lorenzo, nombre que les ayudó a elegir Salomé.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 7,3 millones de seguidores, la paisa, hermana de David Ospina, ha revelado algunos detalles de su embarazo. Recientemente un usuario le preguntó por la fecha del nacimiento del niño. “¿Más o menos en qué mes nace Lorenzo?”, dice la pregunta, a lo que ella contestó: “finales de octubre, principios de noviembre”.

Cambios físicos de Daniela Ospina con el embarazo

Otras de las curiosidades de los internautas estuvo relacionada con los cambios que ha vivido Daniela con el embarazo y si le han salido estrías. Sobre eso dijo: “siempre he tenido estas de Salo, que la verdad me costaron mucho aceptarlas, pero te soy honesta, ¡ya eso no me preocupa! no sé si me han salido otras diferentes a las de Salo, porque las de Salo ya las amo. ¡Es un proceso! no fue nada fácil, me recuerdo de 20 años llena de estrías, me hacían sentir tan insegura”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le pasó a Daniela Ospina en el embarazo?

Como la mayoría de las embarazadas, Daniela Ospina también ha tenido fuertes síntomas. De hecho, hace unas semanas reveló que enfrentó un pormenor que preocupó a sus seguidores. “¿Cómo te has sentido en tu nuevo embarazo?”, le preguntaron: “Ya mucho mejor, pero tengo que confesarles que tuve muchos síntomas, en comparación con ‘Salito’. Nunca me había desmayado y sucedió. Pero todo va bien”, dijo.