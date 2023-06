¿James Rodríguez y Aleska Génesis son novios? Esto dijo el ex de Daniela Ospina

Así como la vida futbolística de James Rodríguez ha sido de gran interés para sus seguidores, también ocurre con su área sentimental. Luego de su separación de Daniela Ospina en el 2017, el futbolista ha sido foco de atención por las mujeres con las que ha salido, entre ellas, Shannon de Lima, con quien terminó en el 2021.

James Rodríguez. Fotografía por: Captura de pantalla RCN

Luego de eso, el deportista ha sido vinculado con otras mujeres, pero hasta el momento, no ha confirmado tener una nueva novia. Karol G, Kimberly Reyes y Aleska Génesis, son algunas famosas con las que fue relacionado.

¿Qué pasa entre James Rodríguez y Aleska Génesis?

Aleska Génesis es una reconocida modelo quien, entre otras cosas, se hizo famosa por, supuestamente, haberle hecho brujería a Nicky Jam cuando eran pareja.

Ahora, se rumora que está saliendo con James, luego de haber sido captados en el aeropuerto de Miami, aunque no iban tomados de las manos ni tuvieron ninguna muestra de afecto.

Tras varias semanas de rumores, el futbolista aclaró cuál es su situación sentimental, en medio de una entrevista con Vicky Dávila, para la revista Semana. “Ahora estoy solo, pero es verdad que tengo amigas, soy una persona muy social, no solo con las mujeres sino con todo el mundo, soy una persona joven que disfruta la vida y que vive la vida con responsabilidad”, aclaró.

Luego, la periodista le preguntó directamente por Aleska, pero él negó completamente que tuvieran algo más que una amistad. “Usted me dice que está solo, pero hay una foto con Aleska”, le dijo Vicky, a lo que James contestó: “me han puesto chismes. Ella es una amiga mía, no pasa absolutamente nada”. Inmediatamente, la comunicadora le contrapreguntó: “¿Solo amiga? ¿Con derechos o sin derechos?” “Somos amigos hace algún tiempo ya, a mí me han puesto novia cada 20 días”, concluyó.

¿James Rodríguez extraña a Daniela Ospina?

Otro de los temas que le preguntó la periodista fue sobre su relación con Daniela Ospina, la madre de su primogénita Salomé. “¿Le gustaba más su estado de casado o ahora que está soltero?”, le preguntó. James contestó: “soy una persona de los dos tipos. Me gusta estar estable, si tengo que tener novia, tengo, si soy soltero también, aprendo a estar solo, entonces hay que adaptarse a todos los cambios”.

“¿Pero extraña esa vida de casado?”, insistió la periodista. “Sí, por qué no. Hay veces que extraño estar con una familia, llegar del entrenamiento y que te esté esperando tu novia o tu mujer, con tu hijo o tu hija, se extraña eso, pero yo me adapto a todo, disfruto estar solo también. Ahora me espera en mi casa mi hijo”, contestó James.

Luego, Vicky le pregunto: “¿usted todavía quiere a Daniela?”. El deportista dijo: “claro, por qué no. Es la mamá de mi hija”.