¿Qué le pasó a Daniela Ospina con su embarazo? La modelo vivió difícil momento

El 3 de mayo Daniela Ospina y Gabriel Coronel confirmaron que se convertirían en padres. La empresaria se mostró feliz pues en sus planes sí estaba tener otro hijo y darle un hermanito a Salomé, su primogénita, fruto de su matrimonio con James Rodríguez.

Te puede interesar: ¿Ya nació el bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira? Estas fotos generaron sospecha

A los pocos días del anuncio, la pareja realizó el descubrimiento del sexo del bebé, confirmando que tendrán un varón a quien le pusieron por nombre Lorenzo. La modelo afirmó que desde que supo que estaba embarazada sentía que se trataría de un niño. Por su parte, Salomé sí quería tener una hermanita.

Más noticias de Daniela Ospina Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cómo escogieron el nombre de su bebé Esta semana, Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron el género de su primer hijo. Salomé, hija de la empresaria con James Rodríguez, tuvo que ver con la elección del nombre del bebé. ¡Aquí los detalles! Leer aquí: Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cómo escogieron el nombre de su bebé Embarazo Daniela Ospina: inesperado mensaje de la mamá de James Rodríguez Daniela Ospina y James Rodríguez estuvieron casados durante seis años. Ahora la empresaria espera su primer hijo con su novio Gabriel Coronel. Leer aquí: Embarazo Daniela Ospina: inesperado mensaje de la mamá de James Rodríguez

Daniela Ospina se desmayó

La empresaria, quien tiene 7,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, suele ser muy activa publicando contenido e interactuando con sus fanáticos.

Recientemente realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ con la que sus seguidores aprovecharon para preguntarle varios detallitos de su embarazo y cómo ha sido todo este proceso. “Unas preguntas por aquí, antes de dormirme”, escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Un usuario le dijo: “¿cómo te has sentido en tu nuevo embarazo?”. Su respuesta sorprendió a más de uno pues Daniela reveló que sí ha tenido algunos síntomas fuertes, a diferencia de cuando estuvo embarazada de Salomé. “Ya mucho mejor, pero tengo que confesar que tuve muchos síntomas, en comparación con ‘Salito’. Nunca me había desmayado y sucedió. Pero todo va bien”, afirmó.

Luego, hizo un llamado a la calma, asegurando que todo eso hace parte del procedo del embarazo: “hace parte de… así que siempre con una sonrisa, agradecida con Dios por esta nueva oportunidad de ser mamá”.

Mentira de Daniela Ospina a Gabriel Coronel

La modelo publicó un íntimo momento con su pareja a través de sus redes sociales. Se trata de una imagen a oscuras con un audio de fondo donde el actor le reclama por haberle dicho mentiras: “me mandas a apagar el televisor anoche con mentiras. Me dijiste, apaga el televisor que ya estás dormido”, le dijo, a lo que ella contestó: “¿y tú no estabas dormido?”. Inmediatamente, Coronel le dijo entre risas que no: “qué voy a estar yo dormido si estaba viendo una serie entretenido, pero tú eres mentirosa hasta durmiendo”.

La pareja se ha mostrado muy enamorada. Por ahora no han revelado la fecha del matrimonio. Antes habían asegurado que sería este año, pero ahora con el embarazo se desconoce si los planes siguen firmes o si decidirán esperar hasta después del nacimiento de Lorenzo.