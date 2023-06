Daniela Ospina furiosa por criticas en redes. Aquí su contundente respuesta

Daniela Ospina es una de las empresarias y generadoras de contenido más importantes del país. A diario, a sus 7,3 millones de seguidores en Instagram los tiene informados sobre su vida familiar y profesional.

Justamente, hace unos días, reveló el sexo del bebé que espera con el actor y modelo venezolano Gabriel Coronel. “Lorenzo Coronel Ospina te estamos esperando con tanto amor”, escribió en sus redes sociales.

Daniela Ospina y su contundente mensaje

La paisa sorprendió a los internautas con un extenso mensaje publicando en su Instagram, acompañado de una imagen en la que aparece ella, y de fondo, Miami, ciudad en donde reside junto a su hija Salomé. En el texto expresa su inconformidad con las críticas que recibe a diario por parte de otras mujeres.

“Hace días vengo viendo en mis redes sociales una cantidad de comentarios negativos entre mujeres, primero hacia mí y luego entre varias mujeres que se sienten identificadas o me ayudan a defenderme y agradezco a cada una de ustedes que salgan de su corazón solo palabras lindas y maravillosas”, dijo.

Posteriormente, invitó a sus seguidoras a generar más amor y menos odio entre ellas. Apoyarse mutuamente y generar admiración y respeto entre todas.

“Mujeres, no estamos en una competencia, estas redes no son para una guerra, no son para causar dolor, al contrario es de una mujer que intenta dar lo mejor de sí a diario , que comparte con amor parte de sus historias de vida , que valora cada mensaje de ustedes , cada acompañamiento pero sobretodo que promueve el amor , mujeres llenas se valores y virtuosas.

“Quiero que sigamos apoyándonos entre mujeres, amándonos y sobre todo respetándonos para ser respetadas !! Mujeres las admiro desde lo profundo de mi corazón , somos valientes y maravillosas , sigamos juntas construyendo amor en cada una de nosotras y tendiéndonos la mano cada que alguna lo necesite”, concluyó.

