¿Anuel no se quiere divorciar de Yailin? Esto se supo sobre la separación

En febrero de este año, Anuel confirmó su separación de ‘Yailin, la más viral’, quien, para ese momento, estaba a pocos días de dar a luz a su hija Cattleya. Por ahora, la expareja no ha querido revelar las razones del divorcio, pero en redes sociales sí se ha hablado sobre una posible infidelidad del boricua hacia la dominicana.

Yailin 'La más viral' y Anuel. Fotografía por: Instagram

En las últimas semanas, el ex de Karol G ha estado insistente enviándole indirectas a ‘La Bichota’ pidiéndole que le de otra oportunidad porque todavía la quiere; sin embargo, ella no le ha dado ninguna respuesta, por el contrario, el pasado viernes se mostró muy feliz con Feid, su nuevo novio, con quien apareció tomada de la mano.

¿Qué pasó con el divorcio de Anuel y Yailin?

Algunos seguidores de Yailin y Anuel pensaban que ellos ya estaban legalmente separados. No obstante, hace unos días, durante los Premios Heat, la también generadora de contenido reveló que, aunque están separados de cuerpo, legalmente siguen siendo esposos. “Para nadie es un secreto, soy una mujer soltera, en lo legal no, pero sí estoy soltera. Yo estoy muy joven, tengo muchas cosas que experimentar, que vivir, son 20 años, tengo que disfrutar la vida”, dijo en una entrevista para Alofoke Radio Show.

Ahora, se hizo viral un comunicado de los supuestos abogados de Yailin donde revelan que la artista le habría pedido el divorcio al puertorriqueño pero que, hasta el momento, no ha sido realizado en su totalidad.

En el documento se lee: “desde el día 31 de marzo del presente año le comunicamos al Sr. Emmanuel G. Santiago (AA), la intención de la Sra Jeorgina Guillermo (Yailin), de disolver el vínculo matrimonial existente, a raíz de tal interés, nuestra oficina recibió en el mes de mayo una llamada de abogados colegas quienes respondieron a la solicitud de la disolución del matrimonio entre las partes”.

Luego, agregan: “los abogados del Sr. Emmanuel G. Santiago (AA), teniendo conocimiento de nuestro interés de disolver el matrimonio en la mayor brevedad, coordinamos en hacer la disolución del mismo mediante la modalidad de mutuo consentimiento, bajo el entendido que las partes no tiene oposición en firmar”.

¿Por qué Yailin y Anuel no se han separado legalmente?

En redes sociales se ha rumorado que, al parecer, el ex de Karol G no quiere firmarle el divorcio a Yailin, aunque no es una información confirmada por una fuente oficial. En el mismo comunicado anteriormente mencionado, también se lee: “hoy circula en las noticias y redes sociales la información de una supuesta demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres, la cual desconocemos su veracidad y de ser cierta no hemos recibido ninguna notificación o convocatoria. Es de conocimiento público que la Sra. Jeorgina Guillermo tiene un interés marcado en disolver dicho matrimonio”.