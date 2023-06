Video: Yailin, ex de Anuel, fue grabada dándole fuerte golpiza a una periodista

Desde que comenzó su relación con Anuel, Yailin ha estado en el ojo del huracán. La dominicana no ha recibido muy buenos comentarios por parte de los internautas, quienes nunca estuvieron de acuerdo con ese romance, pues aseguraban que el puertorriqueño no la quería, sino que su plan era olvidar a Karol G con ella.

Yailin y Anuel. Fotografía por: Instagram

Aunque la pareja se mostraba muy enamorada y con muchos planes, en febrero se confirmó su ruptura. Por ahora, la generadora de contenido no ha brindado ninguna declaración al respecto. En sus redes sociales ha mostrado algunas fotos de su hija Cattleya, aunque por ahora no le ha dejado ver su cara. Además, también han sido captada disfrutando de algunas fiestas, tomando, por lo que ha recibido múltiples críticas, teniendo en cuenta que tiene una bebé a quién debe amamantar todavía.

¿Qué pasó con Yailin, exesposa de Anuel?

En las últimas horas, se viralizó un video donde aparece la dominicana agarrada de los golpes con la presentadora Mey Feliz, conocida como ‘Fogón’.

Aunque todo parece indicar que el video no es tan reciente, el influencer y paparazzi Ronny Jiménez aseguró que la periodista se encontraba en un salón de belleza en Santo Domingo, cuando llegó la exesposa de Anuel y al parecer, le reclamó por supuestamente haber hablado mal de ella. “Le pregunta a Fogón qué tanto habla de ella y la difama en las redes sociales […] Entonces surgió una pequeña discusión donde Yailin se altera y le dice: ‘Bájame el tonito’ y le lanzó el teléfono en la cara, Yailin con todo y barriga va y le vuela (golpea) a Fogón, ella intenta agarrarle las dos manos para no maltratar su barriga, pero Yailin la agarró por los pelos”, dijo en su canal de YouTube.

Yailín y Su Hermana Mami Kim dándole golpe en salón a fogón …Yailín barrial👀👀👀👀 pic.twitter.com/mylUqMFgO8 — EL TOXICO RD (@eltoxicord) June 2, 2023

Por lo que mencionó el influencer, Yailin no estaba sino, sino que estaba acompañada de su hermana ‘Mami Kim’. Las imágenes datan del 19 de enero, cuando la joven todavía estaba embarazada de Cattleya y aún no se confirmaba su divorcio del ex de ‘La Bichota’.

El paparazzi fue consultado después para una entrevista con el canal de YouTube ‘La Universidad de la calle’, donde aseguró: “Fogón está desesperada, está llorando muchísimo porque se siente indignada, se siente muy mal, ella está agredida, le rompieron la boca, la hermana de Yailin publicó en redes sociales que se le fueron dos uñas, es porque le dieron muchos golpes a Fogón. Está adolorida porque tiene la espalda toda roja, la cara aruñada y un sinnúmero de cosas que creo que fue un total abuso”.

¿Qué dice ‘Fogón TV’ por la golpiza que le dio Yailin?

Meses después del suceso, la comentarista brindó sus primeras declaraciones. “Cuando a mis abogados le entregan el video se hizo una cláusula de que el video no podía ser difundido, al menos de nuestra parte. Todo el mundo lo vio menos yo… Yo no me inventé nada, lo que pasa es que, al parecer en voz mía fue que le molestó… Ella me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmóvil, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban”.