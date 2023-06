¿Qué le pasó a la hermana de Karol G? : “no quiero generar lástima”

En febrero de este año, Verónica Giraldo, la hermana mayor de Karol G, reveló a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que estaba pasando días difíciles luego del nacimiento de su hija Sophia.

La hermana de Karol G, Verónica Giraldo, abrió su corazón para hablar de cómo han sido los difíciles días después de su parto. Fotografía por: Instagram

Para ese momento, ‘La Bichota’ brindó un espectáculo en el festival de Viña del Mar, donde cantó su tema Mañana será bonito, que le dedicó a su hermana. “Quiero aprovechar un momentito y me disculpo en esto. Tengo a mi hermana mayor, que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa y, por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres después del embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días. Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito. Te dedico esta canción, esta noche es para ti”.

¿Qué le pasó a la hermana de Karol G?

Verónica, quien es maquilladora y generadora de contenido reveló que se sentía sola, pese a que la maternidad le ha dado muchos momentos de felicidad. “Después de que tuve a Sofi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón... Y cada vez me sentía más sola, me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aun sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste”, dijo en ese momento.

Ahora, vuelve a enfrentar un nuevo episodio de depresión y a través de sus redes sociales apareció llorando contando lo que le estaba sucediendo. “No me gusta mostrarme así. Yo una vez dije que yo no iba a ocultar mi vida y lo que yo sentía. No me importa lo que piensen y digan los demás. Yo solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y me dicen ‘qué rica tu vida’; sí, le agradezco a la vida porque tengo lujos, tengo un carro, tengo con qué vivir, tengo un techo, tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso, pero ustedes lo que ven, eso es añadidura”, comenzó diciendo.

Verónica Giraldo vive nueva crisis de depresión

Luego, en medio de su llanto, aseguró que le gustaría que sus seguidores la conocieran por lo que ella es. Además, explicó que se sentía desorientada. “Si ustedes realmente me conocieran, conocieran a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso, le importa la familia y la gente que ama y me esmero tanto en dar lo mejor de mí, ojalá conocieran quién es Verónica (…) Hoy me siento tan triste, no es porque quiera generar lástima, pero no me siento bien, estoy parqueada en un lugar y no sé ni para dónde coger. Como dicen por ahí, mañana será bonito”.

Aunque Verónica no especificó qué es lo que realmente le está sucediendo, sí dejó en claro que las cosas materiales y lo que la gente cree que trae felicidad, a ella no la llenan completamente. “Amo quién soy, amo a esta Verónica con los errores y miles de cosas, porque siempre busca la manera de dar lo que tiene en el corazón… Me da tanta tristeza la gente que solo quiere tener, tener y tener, cuando eso no lo llena a uno”. Finalmente, pidió perdón por mostrarse en esa situación. “Perdón por salir así, pero para mí hoy es un día en el que no me siento bien, no estoy bien y me cuestion