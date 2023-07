Anuel mostró la cara de su hija con Yailin. Tekashi arremetió: “eres una rata”

El cantante puertorriqueño Anuel AA no deja de estar en el ojo del huracán y no para de generar polémica por temas relacionados con su vida personal. Luego de divorciarse de ‘Yailin, la más viral’, el artista comenzó a enviarle mensajes a Karol G para que regresaran, incluso, lanzó fuertes insultos contra Feid, la nueva pareja sentimental de ‘La Bichota’.

Mientras que Anuel hacía eso, su exesposa Yailin se comenzó a mostrar muy cercana del también cantante Tekashi, con quien acabó de hacer una colaboración.

Los exesposos Anuel AA y Yailin 'La más viral'. Fotografía por: Instagram

Anuel presumió a su nueva novia

El pasado martes 4 de julio, Yailin cumplió 21 años. La joven tuvo que pasar esa fecha especial en un hospital donde estaba internada mientras se recuperaba de una reciente intervención. Mientras tanto, ese mismo día, su expareja Anuel publicó una foto con una mujer, quien sería su nueva novia.

Tekashi arremete contra Anuel por mostrar el rostro de Cattleya

El artista ha recibido múltiples comentarios por su actitud y como si fuera poco, ayer volvió a realizar una nueva publicación donde mostró el rostro de su hija Cattleya, desatando toda una polémica en redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar fue Tekashi, quien no dudó en dejar fuertes palabras en su contra, por no respetar la decisión de Yailin de mantener en privado el rostro de la bebita. “Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”.

Yailin “estalló” contra Anuel por foto de su hija Cattleya

Hasta el momento, la joven de 21 años ha publicado fotos de la niña pero donde no se le ve el rostro. Por esa razón, habría enfurecido al ver que su ex mostró a la pequeña sin ningún reparo, pues, al parecer, tendrían un acuerdo para no mostrarla en redes sociales y así evitar malos comentarios y críticas.

En la instantánea se ve a la niña en una incubadora, llevaba puesto un conjunto rosado y un gorro de lana, mientras dormía plácidamente. A manera de respuesta, Yailin posteó una parte de su canción Narcisista, que dice: “egoísta, mentiroso. Supéralo narcisista, te volviste na’”. Minutos después, borró la publicación.