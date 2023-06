Yailin dejó al descubierto cómo es la relación de Anuel con su hija Cattleya

La polémica por la ruptura de Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’ aun no deja de ser tema de conversación, pese a que han pasado más de 4 meses desde que la hicieron pública.

Anuel y Yailin. Fotografía por: Instagram

La dominicana reveló que todavía no están separados legalmente y, al parecer, ese proceso estaría un poco demorado por culpa del ex de Karol G, quien no querría, todavía, firmarle los papeles del divorcio.

¿Cómo es la relación de Anuel con su hija Cattleya?

Cuando Yailin y Anuel comenzaron su relación hablaron públicamente del deseo de tener una hija. A los pocos meses se les hizo realidad ese sueño. La pareja se mostró muy feliz y enamorada; no obstante, a finales del año pasado se comenzó a rumorar que estaban atravesando una crisis matrimonial y que, posiblemente, se separarían, información que resultó ser cierta y que fue confirmada en febrero de este año, días antes del nacimiento de Cattleya.

El artista estuvo presente el día del parto, pero, desde entonces, no ha vuelto a publicar nada de la bebita en sus redes sociales. Hace unos días celebró el cumpleaños de Gianella, su hija con Melissa Vallecilla, pero por lo visto, ‘Cata’, como le dicen de cariño, no pudo compartir con sus hermanitos.

En una reciente entrevista que Yailin concedió para un medio de comunicación dominicano, habló un poco sobre su nueva faceta de mamá y se refirió a su expareja y a cómo es con la niña. La entrevistadora le preguntó: “¿cómo está la relación de su hija con su padre?”.

La joven de 20 años inicialmente no supo qué responder. Primero comenzó a reírse quedando completamente sin palabras y después de pensarlo por unos cuantos segundos, contestó: “nada, siendo sincera ahora está ‘tirando’ normal, pero nada”.

Sus seguidores asociaron esa respuesta a todas las indirectas que Anuel le ha lanzado a Karol G para que vuelvan, e incluso Feid, el nuevo novio de ‘La Bichota’ también ha sido tema de conversación para Anuel.

“Yailin se ríe, pero se le nota se pone sensible cuando mencionan la relación de su nena con Anuel”, “se le olvidó que tiene una hija”, “él esta ocupado lanzándole indirectas a Karol G y a Feid y no tiene tiempo para ver al a hija”, “la buscará cuando le convenga”, “él no es un buen padre”, comentan algunos usuarios.