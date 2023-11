Anuel AA preocupó con alarmante mensaje en el que solicitó ayuda

Anuel AA es uno de los cantantes más importantes y controversiales del género urbano, por eso acumula una numerosa comunidad de seguidores, a la que preocupó en horas recientes con un alarmante mensaje que compartió en redes sociales.

Los rumores sobre la salud de Anuel AA se han tomado los titulares más recientes de los medios internacionales de farándula Fotografía por: Instagram @anuel

¿Qué le pasó a Anuel AA?

Resulta que, en la tarde del pasado domingo y después de varios días inactivo, el reguetonero reapareció en las plataformas digitales. Sin embargo, lo hizo de una manera que pocos esperaban, pues hizo una particular solicitud.

“Gente, por favor, necesitamos de su ayuda (...) Se requieren donaciones de plaquetas y plasma de 40 a 50 personas; lugar: Guaynabo, Puerto Rico”, expresó en una historia de Instagram.

La publicación de Anuel AA causó preocupación entre sus fanáticos, pues se pensó era el cantante quien tenía graves problemas de salud y necesitaba esa donación. Dichos rumores surgieron gracias a la publicación en la que, hace poco más de un mes, él mismo informó haber ingresado de urgencia al hospital.

“Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, escribió como descripción a una foto en la que se mostró acostado en una camilla, aunque no entregó más explicaciones al respecto.

Anuel AA aclaró su publicación y calmó a sus seguidores

Fue tanto el revuelo generado por el artista puertorriqueño que, a las pocas horas, se vio obligado a aclarar que hizo esta solicitud para ayudar a Víctor Rivera, amigo suyo a quien se le conoce en el género como Alexio La Bruja, quien padece de un fuerte cáncer y cuya salud ha desmejorado en los últimos días.

Anuel no fue el único artista en pronunciarse públicamente para darle una mano a su colega, famoso por canciones como Tumba la casa, pues también lo hizo Arcángel por medio de Instagram y Facebook.

“Mi hermano de otra madre se encuentra luchando por su vida, como todo un guerrero. Necesitamos donantes de plaquetas urgentemente. Si no tienes nada que hacer y deseas salvarle la vida a un excelente ser humanos, que te ha dado momentos de vacilón y alegría como artista, entonces te necesitamos más que nunca. Estoy en México, pero ya mismo salgo para Puerto Rico, mi hermano. Resiste, por favor, que quiero volver a verte por ahí y yo sé que tú puedes“, mencionó el músico conocido como ‘La Maravilla’.