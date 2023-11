Juan Carlos Vargas explicó cómo sus hijos con Paola Rey le cambiaron la vida

Juan Carlos Vargas brindó recientemente una entrevista a la Revista Vea y, además de recordar la experiencia paranormal que vivió en un teatro de Bogotá, abrió su corazón para hablar de temas íntimos y familiares, como su relación con la actriz Paola Rey.

Paola Rey, la mujer que marcó la vida de Juan Carlos Vargas

Se conocieron en 2007, cuando hicieron parte del elenco de la telenovela Montecristo: entre el amor y la traición. A partir de entonces surgió una atracción de forma genuina, por eso comenzaron una relación amorosa que captó la atención de los medios colombianos.

Tres años después, en junio de 2010, reafirmaron su amor en el altar y desde entonces no han fallado a su promesa de apoyarse como esposos ante cualquier circunstancia. Tanto así que decidieron agregar dos nuevos miembros a la familia: Oliver, nacido en julio de 2013; y Leo, quien llegó al mundo en 2018.

El nacimiento de dos hijos representó para Juan Carlos Vargas un cambio radical en su estilo de vida, pues aseguró que, en medio del buen momento profesional que atravesaba en aquella época, dejó de realizar actividades que le divirtieron durante años. Sin embargo, advierte que está agradecido porque todo se hubiese desarrollado de tal manera.

“Ser padre es estar cambiando constantemente. Lo digo porque me abruma y me sorprendo cuando me veo reflejado en mis hijos, tanto en cosas buenas como malas, entonces todo el tiempo estás obligado a cambiar para darle lo mejor a ellos. A partir de su llegada dejé de ser mi anterior yo en muchas cosas, como en pensamientos y en mis intereses. Ya no pienso en motos ni en carros, por ejemplo, sino en que a mis hijos no les falte absolutamente nada (...) A mí me gustaba mucho la fiesta y la noche, porque Bogotá de noche me parece lo máximo, pero ya no hago esos planes porque prefiero descansar y madrugar al otro día a llevar a mi hijo a su escuela de fútbol“, expresó el actor, a quien se le recuerda también por otras producciones, como La Saga: negocio de familia, El Capo, La pola, Eternamente Manuela, Sangre de lobos entre otras.

Otras preguntas que Juan Carlos Vargas respondió sobre Paola Rey y sus hijos