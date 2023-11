Juan Carlos Vargas y su experiencia paranormal antes de actuar en una obra de terror

Juan Carlos Vargas es un actor colombiano de amplia trayectoria, que ha hecho parte de reconocidas producciones para la pantalla chica, como La Saga: negocio de familia, El Capo, La pola, Eternamente Manuela, Sangre de lobos entre otras.

Por supuesto, el bogotano también tiene gran recorrido en las tablas y por eso, en la actualidad, hace parte del elenco de El Exorcista, la primera adaptación teatral hecha de esta icónica obra cinematográfica en América Latina.

La carrera de Juan Carlos Vargas ha sido reconocida con tres Premios TVyNovelas

La experiencia paranormal de Juan Carlos Vargas

En charla con la Revista Vea, el actor de 47 años recordó que unos días antes de comenzar este proyecto, que continúa en temporada de jueves a sábado, vivió un suceso que calificó como inexplicable.

De acuerdo con Juan Carlos, todo ocurrió en el Teatro Libre de Bogotá, donde se presenta esta obra. Allí fue invitado por Robinson Díaz y Adriana Arango para ver La dama de negro, e irse poniendo a tono para la temporada que iniciaba de El Exorcista.

“Me dicen que vaya a ver la presentación de Robinson, entonces me senté en una silla con Adriana. Cuando estaba oscuro me pegaron un cocotazo durísimo en la cabeza y yo luego les pregunté, incluso a César Perrín que era el director, por qué me habían hecho eso. Ellos me dijeron que jamás harían algo así. Le pregunté a todo el mundo, incluso a los de los tickets y ellos me respondieron: ‘¿Cómo se te ocurre que vamos a estarle pegando cocotazos al público?, y mucho menos a ti’. Entonces no sé, me inauguraron antes de El Exorcista”, comentó en los micrófonos de Vea.

Juan Carlos Vargas también mencionó que no es el único integrante del equipo de trabajo que ha vivido situaciones similares: “Chicos que les tocó quedarse en la noche para el montaje me cuentan que sintieron cosas extrañas”.

Los proyectos de Juan Carlos Vargas

Además de la obra teatral de El Exorcista, el también productor le contó a la Revista Vea que junto a la actriz Paola Rey, su esposa, está trabajando en un proyecto audiovisual.

“Tenemos una productora y una película de animación en proceso, que se llama Corazón Mutante; la tenemos con coproductores en Argentina. Estamos desarrollando cosas y participamos en convocatorias del estado, o sea, tratamos de mover mucho nuestra empresa”, agregó.

Juan Carlos Vargas, padre de Oliver y Leo, también tiene un canal de YouTube en el que crea contenido para público infantil.

“Es una serie de muñequitos que se llama ‘Juanca y los lunáticos’, es para niños de 1 a 6 años. Entonces Juanca, que soy yo, siempre tengo dudas y unos muñequitos me ayudan a resolverlas, como por ejemplo: ¿Por qué nacen los rayos? (...) Tengo más de 30 capítulos, entonces hay buenos videos para el que tenga niños y quiera suscribirse”, concluyó en su conversación con la Revista Vea.