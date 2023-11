Anuel AA protagoniza nuevo escándalo: lo acusan de negar hijo por su color de piel

La vida privada de Anuel AA genera un gran interés mediático, pues el cantante urbano suele estar rodeado de polémicas y escándalos. Tal y como el que protagoniza en días recientes, gracias a una mujer que lo acusa de negar un supuesto hijo por el color de piel.

Anuel AA todavía no se ha pronunciado al respecto Fotografía por: Instagram

¿Anuel AA tiene hijo no reconocido?

Una mujer, que se hace llamar Nebrazkha, se ha vuelto viral a través de redes sociales tras publicar un video en el que afirma tener un hijo con el puertorriqueño. Según ella, el bebé nación producto de una noche que pasó con el cantante, en medio de una visita que él hizo a Venezuela.

“Story time’ de cómo me abandonó estando embarazada. Todo empieza porque cuando él dio un concierto en Venezuela, nosotros tuvimos una pequeña aventura, de eso, yo quedé embarazada”, expresó al inicio de su video.

Sin embargo, lo más escandaloso de esta confesión es que, según Nebrazkha, se contactó con Anuel AA y le informó que iban a tener un hijo. Tiempo después, cuando el pequeño ya tenía varias semanas nacido, el reguetonero aceptó conocer al bebé, pero ese mismo día negó ser su padre al ver su color de piel.

“Dijo que no era su hijo, que cómo iba a ser posible que tuvo un hijo blanco. Según él, eso es imposible porque no tiene hijos blancos, que todos sus hijos son morenos. De esta manera fue que él no se quiso hacer responsable. Ya mi hijo está creciendo y ahora él si lo buscó, pero resulta que ahora me demandó porque yo ya no quiero que él lo vea (...) Ahora que el niño está grande, que yo he luchado y he salido adelante sola, sí quiere buscar al bebé. Después de toda el hambre que yo pasé no lo considero justo porque dice que me va a meter presa”, concluyó al respecto esta joven venezolana.

Esta no sería la primera vez que le pasa algo similar a Anuel AA

Aparte de haber estado preso por posesión ilegal de armas de fuego, el boricua ha tenido una vida rodeada de excesos y por eso una nueva acusación de paternidad irresponsable no sorprende a muchos.

En junio de 2022, por ejemplo, nació su segunda hija Gianella, producto de una relación fugaz con una modelo colombiana llamada Melissa Vallecilla. Y aunque en un principio el artista negó ser padre de la niña, lo comprobó tiempo después con una prueba de ADN.

“No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija”, expresó días después de saberse que la pequeña llegó al mundo.

Anuel AA también es padre de Cattleya, hija que tuvo con su exesposa y cantante Yailin ‘La más viral’; así como de Pablo Anuel, cuya madre lo ha señalado de no pasar tiempo con su hijo y de no responder por él en varias ocasiones.