Arcángel envió advertencia por decisión en el caso de la muerte de su hermano

Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, sufrió en noviembre de 2021 una de las pérdidas más doloras de su vida, pues su hermano menor murió en un accidente de tránsito provocado por una mujer que conducía en contravía por las calles de Carolina, Puerto Rico.

Desde entonces, la familia del famoso reguetonero emprendió una batalla judicial en contra de Mayra Nevárez Torres, la irresponsable conductora, para que pague en prisión por quitarle la vida al joven Justin Santos.

Sin embargo, según el propio Arcángel, se está favoreciendo a la victimaria en el proceso. Muestra de lo anterior es que la jueza del caso decidió, el pasado 23 de julio, que la prueba de alcoholemia practicada a Nevárez el día del hecho no será tomada como evidencia, aun cuando su resultado fue de 0.29 %.

“Según testificó el agente Oquendo Torres, éste llegó al Hospital de la UPR por las instrucciones del sargento Camacho. Sin embargo y según admitió el agente, este no estuvo en la escena cuando ocurrió el presunto accidente y no vio a Nevárez Torres conducir vehículo alguno bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, al considerar estos eventos, resulta claro que la intervención del Estado con Nevárez Torres mediante el agente Oquendo Torres no estuvo justificada”, se lee en la resolución del Tribunal de Justicia de San Juan, Puerto Rico.

Fue entonces cuando el intérprete de Flow violento aprovechó su cuenta de Instagram y lanzó duras palabras en contra de la decisión judicial.

“Quitaron la prueba de alcohol en contra de la persona que mató a mi hermano. Al final sí me dejaste caer, Puerto Rico. Yo sabía que esto iba a pasar, pero por por apoyar a mi madre te di el beneficio de la duda y no, tan solo compruebo de nuevo que tenemos el peor sistema judicial de Latinoamérica. Que Dios bendiga a la jueza y a la persona que mató a mi hermanito ¡Larga vida y salud! Gracias por jodernos la vida a mí y a toda mi familia”, escribió el cantante por medio de una historia de Instagram.

La advertencia de Arcángel

En medio del dolor que lo embarga por considerar que no habrá justicia en el caso de su hermano, el artista de 37 años continuó publicando en redes sociales bastante ofuscado.

Es tal el enojo de Austin Santos que envió una advertencia al sistema judicial de su país y aseguró que, después de la decisión tomada en el proceso contra Mayra Nevárez Torres, en Puerto Rico “no volverán a ser injustos nunca más”.

“El sistema le falló a mi madre, que confiaba en él, entonces me toca enseñarle al sistema ¡Infelices hijos de la gran $%&! Yo nunca he creído en ustedes, pues mi sistema es otro, pero les haré un experimento social y juro por la memoria de mi hermano, así como de todas las personas que aun esperan justicia, que después de esto no volverán a ser injustos nunca más. El mundo sabrá lo mediocre que es el sistema judicial de Puerto Rico”, concluyó Arcángel, aunque se desconoce a qué ‘experimento’ haga referencia.