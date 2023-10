¿Dónde está Anuel AA? Canceló conciertos y continúan rumores de que tiene cáncer

Desde que Anuel AA reveló a comienzos de octubre que estaba hospitalizado y que había sido sometido a una cirugía que había sido de vida o muerte no han parado los rumores acerca de su estado. Aunque desde entonces nadie lo ha visto, sino que ha habido publicaciones de comunicados informando sobre su salud, los rumores no se han hecho esperar.

En la última imagen difundida el 7 de octubre por el reguetonero, él mismo detalló lo acontecido. “Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. Gracias a Dios estoy vivo (…). Los doctores y doctoras que me atendieron me salvaron”. El artista no especificó qué le ocurrió, incluso algunos dijeron que se trataba de un show que él montaba para promocionar su próxima canción.

En los últimos días los rumores se extremaron y algunos incluso hablaron de que el cantante había fallecido como consecuencia de un cáncer de riñones. Se fortaleció tanto esta información que se filtró un video de una carroza fúnebre, que aseguraban llevaba al artista. Situación que por supuesto terminó siendo falsa.

Frente a esta versión en la cuenta de Anuel apareció una storie que dice: “Por este medio también queremos hacerle un llamado a todos los medios de comunicación a que paren de difundir noticias falsas sobre la salud de Anuel o poniendo en duda su situación actual, creando una falsa narrativa que no tiene lógica”, se leyó en el escrito del 20 de octubre.

Anuel AA cancela conciertos, pero no aparece

Adicionalmente, se confirmó que el cantante debió cancelar dos compromisos artísticos de esta semana. “Queremos notificarle al público que lamentablemente la presentación de Anuel AA en los Premios Rolling Stone, pautada para el 26 de octubre, ha sido cancelada por motivos de salud. Como todos ya sabe, Anuel tuvo que ser operado de emergencia recientemente y por órdenes del doctor que lo está atendiendo, debe permanecer aproximadamente un mes más sin trabajar y descansado para poder recuperarse”.

Lo mismo ocurre con el show del 28 de octubre en Guatemala, donde pensaba lanzar su EP “Rompecorazones”.

Estas cancelaciones han dado origen a nuevas especulaciones de parte de sus seguidores e incluso la famosa astróloga cubana Mhoni Vidente se ha pronunciado, manteniéndose en lo que ha dicho según lo que ve en sus cartas: ´el cantante estaría enfermo y delicado por causa de una brujería que lo estaría afectando´. La vidente indicó que debido a un ´trabajo´ que le hicieron al cantante y él luciría delgado, pálido y ojeroso.

Por lo pronto sus seguidores anhelan su aparición en redes donde explique cómo se encuentra y desmienta por lo menos que tiene cáncer.