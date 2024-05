Andrea Valdiri respondió a rumores de un supuesto novio: “lo va a dejar la mujer”

Después de su separación de Felipe Saruma, la vida sentimental de Andrea Valdiri ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación. De acuerdo con varios rumores que han surgido, la bailarina barranquillera tendría nueva pareja, al igual que el santandereano.

Te puede interesar: Andrea Valdiri hará radical cambio con sus redes sociales: “llegó el momento”

Andrea Valdiri Fotografía por: Archivo

¿Andrea Valdiri tiene nuevo novio?

Hace unas semanas, ‘la Valdiri’ fue relacionada sentimentalmente con el cantante Diego Daza por una foto donde se veían muy cariñosos. No obstante, se trató de una estrategia pues la también empresaria fue la modelo de un video musical del artista.

Ahora, una nueva especulación resultó en redes sociales, luego que una nueva imagen de Andrea con otro hombre encendiera las alarmas de un supuesto romance.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Andrea Valdiri arremete por rumores de noviazgo

Una vez se viralizó la imagen, Andrea Valdiri no aguantó y respondió a todos los que la vincularon sentimentalmente con un hombre que ni ella conoce.

“Ustedes sabían que ese pobre hombre puede estar casado. El señor, muy amable, me pidió una foto en un centro comercial y vienen los chismosos y dicen que yo tengo marido, ni yo me había dado cuenta de que tenía marido. Pobre señor, lo va a dejar la mujer”, dijo inicialmente.

La bailarina se mostró molesta con esas falsas especulaciones, pero a la vez, le dio risa pues casi siempre “le inventan chismes”. “Me hicieron el día... Es que me quieren poner a todo el mundo de marido, cuál es el afán oye. Me río, pero ustedes lo hacen matar a uno, en serio, ustedes lo hacen matar a uno. El chisme es cosa seria (...) Ustedes lo meten a uno en un problema (...) Le ponen marido a uno y uno ni se entera. ¿Saben por qué me da risa?, porque yo me levanto esta mañana y mis amigas, todo el mundo, me mandó eso preguntando que cuál era mi marido y yo no tengo marido, cómo así”.

Los internautas reaccionaron a esos rumores: “será que esta señora no ha caído en cuenta que fastidia y molesta su aparición en redes”, “esa risa tan fingida y forzada que siempre que sale a decir algo o hace un video ya como que cansa la verdad que fastidio”, “ella no sabe qué hacer para llamar la atención”, “con ella no se sabe”, “es una payasa”, “es que la gente vive más pendiente de la vida de los demás que la de la propia qué horrible”.

Vea también: ¿Felipe Saruma habría lanzado nueva indirecta a su ex Andrea Valdiri?: “me pegó”

Supuesto novio de Andrea Valdiri rompió el silencio

Luego de los rumores, el hombre de esa imagen arremetió, igual que Andrea, contra todos aquellos que los vincularon sentimentalmente. “Me quise hacer la foto por tres cosas: uno, porque ella es una mujer luchadora, pero es un personaje destacado de Barranquilla; dos, me siento orgulloso de que la gente prospere y de que salga adelante; y tercero, por último, quise compartir un mensaje motivacional con mi público para que vean que cada logro requiere un sacrificio y que nada se hace de la noche a la mañana. Me pareció muy bonita la foto porque los dos parecemos modelos y dije, bueno vamos a subirla en un pots. Ella amablemente me dio la fotografía y amablemente la compartió y ya salieron a inventar que disque soy el nuevo novio, les gusta hacer daño y acabar con las familias”, afirmó.