¿Felipe Saruma habría lanzado nueva indirecta a su ex Andrea Valdiri?: “me pegó”

La relación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma fue una de las más mediáticas de la farándula en Colombia. Los generadores de contenido iniciaron su romance en medio de la polémica que tenía la bailarina con Lowe León, su ex, por la paternidad de su hija Adhara.

Te puede interesar: Felipe Saruma reveló la verdad de su fallido matrimonio con Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Fotografía por: Instagram

Saruma fue quien estuvo junto a la barranquillera durante todo su embarazo, y, luego del nacimiento de la bebé, iniciaron un romance que generó todo tipo de comentarios.

Los influenciadores aparentaban ser la pareja ideal, al menos así los veían muchos de sus seguidores. El 16 de abril del 2022 se juraron amor eterno en medio de una pomposa celebración e incluso, el santandereano había asumido el rol de padre con la pequeña Adhara. Sin embargo, a finales del año pasado la pareja sorprendió con su separación, dejando sorprendido a más de uno.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Sobre los motivos de la ruptura se han dicho muchas cosas. Usuarios en redes sociales han especulado sobre una supuesta infidelidad de Saruma hacia ‘La Valdiri’, pero esa información no ha sido confirmada o desmentida por ninguno de los dos.

Tras la ruptura, Felipe se fue a vivir a un apartamento solo y desde allí graba a los videos que ahora publica en sus redes sociales y que, en su mayoría, están enfocados en retratar situaciones de pareja. Para muchos internautas, esa es la forma que está utilizando el también productor audiovisual para contar, indirectamente, lo que ocurrió con su relación con Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma, ¿infieles?

En esos clips, el santandereano ha mostrado varias situaciones de infidelidad en una pareja que a veces la caracteriza él junto con una amiga suya, o también alguno de sus amigos hace el papel de novio.

En un reciente video titulado La pareja “perfecta” cuando toma un trago, aparece un grupo de amigos celebrando la relación de la pareja. En este caso, fue Saruma quien les dice. “espero algún día poder tener una relación como la que ustedes tienen. Yo quiero brindar por esa hermosa pareja, se ve que es una relación donde prima el respeto, hay mucha estabilidad, la fidelidad brota. Alcemos las copas”.

Uno de los amigos que está presente en el lugar, le dice: “uy espere, ¿va a hacer que tomen?, es que ellos tienen un problemita con el trago”. A lo que Saruma le responde: “sí, ¿cuál es el problema? No creo que sea tan grave”.

Vea también: Video: Felipe Saruma mostró su lujoso apartamento de soltero: “muy bonito”

Una vez se toman el trago del brindis, la mujer se descontrola y comienza a gritar y a discutir fuertemente con su novio. “¿Va a empezar usted con su grosería?”, le dice el novio (amigo de Felipe).

La discusión se fue tornando más densa y al final ambos terminan mencionando el tema de la infidelidad. “Pues sí, se los puse (los cachos) y no me importaba que fuera su prima... ¿Ahora me va a pegar con un sartén?”, dice el amigo del santandereano, quien hizo el papel de novio.

En las imágenes se obserca que la joven alcanza a pegarle con el sartén a lo que él responde: “yo ya estoy cansado, me pegó, está haciendo show”

En el video se muestra qué ocurrió al día siguiente. La pareja ya estaba completamente calmada, como si nada hubiera pasado, salvo que el joven tenía algunos hematomas en su rostro. La joven que hace de novia dice: “estamos bien, es que esa fue una pequeñita discusión que tuvimos, pero el amor todo lo puede”.

Aunque Saruma nunca ha dicho que esos videos relatan su historia, algunos de sus seguidores han dejado múltiples comentarios afirmando que, supuestamente, serían indirectas para Andrea Valdiri: “la historia de Saruma y Valdiri”, “Saruma está contando su historia lo ¡sabemos!”, “lo del problemita con el trago es de la Valdiri que mantenía de festejo en festejo”, “y qué me dicen de los acentos, un santandereano y una costeña”, “parece chiste, pero es anécdota”, “algo me dice que Saruma se está desahogando”.