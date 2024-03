¿Felipe Saruma reveló la verdad de su fallido matrimonio con Andrea Valdiri?

Una de las relaciones más comentadas de la farándula en Colombia fue la de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Los generadores de contenido comenzaron su romance meses después de la ruptura de la bailarina con Lowe León, padre de su hija Adhara.

Al comienzo, Andrea Valdiri y Saruma se mostraron muy enamorados. El santandereano fue la persona que le dio la mano a la barranquillera en el parto de su hija; de hecho, fue él quien asumió el rol de padre con la pequeña de 2 años. Estaban tan enamorados que, incluso, sel 16 de abril del 2022 se casaron y realizaron una pomposa celebración.

No obstante, a finales del año pasado sorprendieron cuando confirmaron que, tal como lo decían los rumores, su matrimonio había llegado a su fin. Aunque no explicaron los motivos, en redes sociales se ha especulado mucho al respecto. Una de las teorías es que, supuestamente, Saruma le habría sido infiel a ‘La Valdiri’; sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información.

¿Indirecta de Felipe Saruma a Andrea Valdiri?

El fin de semana, el generador de contenido mostró su nuevo apartamento de soltero y cautivó con los detalles de su decoración. De igual manera, hace unos minutos posteó un clip que, para muchos, se trató de una indirecta para su exesposa.

En el video, el influenciador quiso mostrar una situación cotidiana de una pareja, interpretada por él y por una amiga suya. Allí, a grosso modo, muestran que tienen problemas en su matrimonio porque la esposa quería que él no fuera tan juicioso, pues eso la tenía aburrida: “Felipe no me gusta la vida que me estás dando, no me gusta cómo te comportas conmigo... Me estás aburriendo”, dice la mujer. Sobre eso, Saruma le responde: “estoy concentrado en mi trabajo, solo tengo ojos para mi hogar, para ti”.

¿Felipe Saruma “aburrió” a Andrea Valdiri?

Los seguidores no duraron en reaccionar a ese video, pues aseguran que, de manera indirecta, el joven estaría mostrando lo que, supuestamente, habría ocurrido con su matrimonio con Andrea Valdiri. “Pues estás mal, eso no es lo que yo quiero para mi vida, eso es muy tranquilo, yo creo que lo que tú no has entendido es que lo que yo quiero es sentir la adrenalina, la incertidumbre de saber dónde estás, si me estás pegando cachos y con quién, de espiarte, de seguirte, eso es lo que yo quiero sentir, que me des mala vida”, le dice la mujer en el video.

Entre los comentarios que le han dejado sus seguidores, se lee: “yo creo que eso es basado en la vida real con Valdiri”, “la mejor forma de desahogarse profesionalmente”, “yo creo que aquí todos pensamos que Saruma nos está contado la realidad que vivió con La Valdiri”, “eso son indirectas”, “parece chiste pero es anécdota”, “por fin grabaste lo que pasaba realmente en tu matrimonio”, “eso fue lo que aburrió a la Valdiri, tanta estabilidad y paz que le brindó ese man”, “ya sabemos por qué se divorciaron”.

Vale la pena aclarar, que ese video es una actuación y, hasta el momento, el santandereano no ha confirmado que se trate de la descripción de su matrimonio con Andrea Valdiri.