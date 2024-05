Andrea Valdiri hará radical cambio con sus redes sociales: “llegó el momento”

Andrea Valdiri es una de las generadoras de contenido más comentadas del país. En su cuenta de Instagram tiene 9,3 millones de seguidores, con quienes interactúa diariamente.

En esa red social, la barranquillera publica fotos y videos de su vida personal y profesional, entre ellos, bailes, obras sociales, momentos con sus hijas, entre otros.

¿Qué pasará con las redes de Andrea Valdiri?

Como es normal en los influenciadores, ganan dinero gracias al contenido que publican y a las pautas de empresas que los contratan, dependiendo el número de seguidores que tengan.

Esa es la forma con la que, la mayoría de los generadores de contenido de Colombia y el mundo, reciben millonarios contratos que les ha permitido obtener lujos.

No obstante, la ex de Felipe Saruma anunció que, por decisión propia, no seguirá haciendo campañas para empresas, sino que se dedicará a hacer contenido propio.

“Nosotros los influenciadores vivimos de pauta, pero quiero dejar de pautarle a otras empresas. Sí, a mí me encanta hacer este contenido, me encanta hacer los videos para comercial, pero ya es el turno de tener muchas cosas y que sean mías, ya llegó el momento de enfocarme en solo lo mío. Le agradezco a todas esas personas que han trabajado conmigo durante años, que creyeron en mí, pero ya es el turno de hacer lo mío”, aseguró.

Enseguida agregó: “estoy feliz porque en estos meses he trabajado, lo soñé, lo estoy logrando, y sé que te va a enamorar lo que voy a hacer. Yo soy de las que vende de todo, pero entendí que tengo esa capacidad para hacer un proyecto, para vender. Algún día lo soñé y lo estoy logrando. Estoy trabajando para eso”, dijo bastante emocionada.

La decisión, según contó, no ha sido fácil, por esa razón, lleva trabajando dos años en ese proyecto del cual, muy pronto, verá resultados. “Yo sé que el esfuerzo va a valer la pena, yo no me equivoco, estoy tan convencida que lo voy a lograr, que dar el paso es lo más importante”.

Por ahora, no ha revelado de qué se trata exactamente su nuevo emprendimiento, pero sus seguidores no han dudado en desearle muchos éxitos en cada cosa que realice, aunque no faltan las críticas: “ha intentado hasta cantar y nada le ha pegado, maquillaje, bolsos, academia de baile, zapatos, morrales y no pasa del primer intento, ¿cuál capacidad de crear algo propio?”, “tiene la capacidad de pasar al olvido”, “nada de lo que ella vende me ha interesado jamás”, “claro ya no pauta porque ya pasaste de moda2, “puede que ya no suene como antes, pero no hay que negar que está vieja saca algún producto y siempre le va bien”.